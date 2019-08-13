籃球／執教首戰大勝 陳國維盼打造台銀信任文化

2019-08-13 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台灣銀行籃球隊在上賽季SBL墊底作收後，季後改由體能教練陳國維接任總教練，在今天開打的DLIVE夏季聯賽中，陳國維也迎接執教首戰，在全隊五人得分上雙下，終場台銀就以93：68大勝Footer，拿下執教首勝。

台銀教練團在今年季後全面年輕化，並由昔日球隊中鋒陳國維接掌兵符，除了教練團異動外，今年夏天范士恩轉戰台啤、呂宗霖前往裕隆測試，但也補進了王泰傑與林柏偉。

在今天面對Footer的比賽中，台銀在幾名主力球員輪休的情況下，仍展現多點開花的攻勢，其中新加入的王泰傑就拿下全隊最高的19分，前鋒陳侑昫則有15分8籃板5助攻的全能演出，幫助台銀以25分差距輕取Footer。

在夏季聯賽拿下執教首勝，陳國維坦言昨天還一度緊張到睡不著覺，對於接下總教練兵符，他也坦言要先從建立球隊文化做起，「雖然還是會有戰績壓力，但我們希望先從凝聚球隊團隊氣氛開始做起，就像今年我們設計了『 TRUST』的Logo，就是希望大家能夠彼此相信，相信教練、公司，這是我接任後第一個要做得改變。」