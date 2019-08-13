DLIVE聯賽／健行越級打怪 劉孟竹樂見外籍生打SBL

2019-08-13 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



UBA公開男一級衛冕軍健行科大陣中有多名外籍生球員。圖／DLIVE提供 分享 facebook

DLIVE夏季籃球聯賽今天起一連六天在板橋體育館開打，今年賽事除了有三支SBL球隊璞園、裕隆與台銀參賽外，還邀請來UBA公開男一級衛冕軍健行科大參賽，在今天的首場比賽中面對擁有三名外籍球員以及譚傑龍、李漢昇兩名旅外球員坐鎮的皓宇國際，最終以92：72大勝對手。

健行科大在今年拿下UBA男一級冠軍後，雖然面臨了MVP林冠均離隊，但不僅補進旅外球員簡廷兆以及HBL能仁家商冠軍班底高錦瑋、丁冠皓、王晟霖等大一新生，團隊戰力不減反增。

在歷經佛光盃與大陸移訓洗禮後，健行在今天的DLIVE夏季聯賽碰上以世新大學為班底，加上三名外籍球員和譚傑龍、李漢昇兩名旅外球員坐鎮的皓宇國際，雖然在上半場還與對手拉鋸，不過下半場隨即將領先擴大到雙位數，最終以20分差距大勝對手。

健行科大教練劉孟竹表示，球隊前往大陸參加兩岸交流賽，並與不少職業隊年輕球員交手後，身體對抗度確實有所提升，幾名從瓊斯盃中華白隊歸隊的球員也磨合的不錯，「這次我們很感謝DLIVE邀請來越級打怪，不過大學生其實在身體成長上都已經差不多要到職業等級，健行除了要提升大學籃球的強度外，也希望讓SBL球隊認可我們的實力，讓他們願意把我們當靶子隊。」

對於今年健行補進多名即戰力球員，劉孟竹強調在佛光盃就有不錯表現的高錦瑋調整狀態是幾名大一球員中最好的，至於丁冠皓則還在適應大學的身體碰撞強度，自信心還有待加強，「至於晟霖的身高就擺在那邊，不過他也要知道過去那一套在高中的高舉高打已經不適用，必須要加強自己的對抗性。」

而近日國內籃壇拋出了外籍生轉打SBL的議題，目前陣中有多名外籍生球員的劉孟竹也強調，確實可以設定相關條款，「像是規定要入學滿四年，就能解套成為內援，畢竟像是石博恩過去就是踢足球的，來到台灣後才開始打籃球，讓過去幾乎沒有任何底子的他現在已經有不錯的表現，如果他畢業後能繼續留在台灣打球，我們當然也是樂觀其成。」