日本男籃實力大暴衝 已接近澳洲、大陸、伊朗

2018年6月29日，日本男籃在籃球世界杯亞洲區資格賽79：78力克澳洲，讓澳洲籃球在畫入亞太區版圖後吞下首敗。2019年8月12日，日本男籃在2019籃球世界杯熱身賽99：89力克紐西蘭，又一次讓紐澳籃球吞下敗仗。

日本男籃一年內成為第一支在正式和非正式比賽，先後擊敗澳洲、紐西蘭的亞籃國家，日本男籃突飛猛進，他們的身高、天賦、教練、競爭力，經過今年夏天已經拉升到大陸、伊朗、澳洲這個冠軍層級。

日本男籃過去實力大致上與中華隊在伯仲之間，但為了在東京奧運爭點面子，近年實力已經大幅提升。 歐新社資料照片 分享 facebook

從幾個跡象可以看見日本籃球的革新和體質上重大改變

1、今年夏天日本國家隊有四名球員都在NBA夏季聯盟出賽，他們是八村壘、渡邊雄太、比江島慎、馬場雄大，這四名球員是日本男籃當今主力。除了比江島慎29歲，其他三名年輕核心都在25歲以下，渡邊和八村壘更在NBA擁有一席之地。

2、對紐西蘭熱身賽，6月才在NBA新人選秀會第一輪被華盛頓巫師選中的八村壘，上場27分鐘攻下35分，17投13中，製造14次罰球，八村壘展現他NBA球員和樂透區入選身手。

八村壘成為史上首位透過選秀進入NBA的日籍球員，但他不是只有名聲高而以，在世界盃熱身賽完全展現出NBA等級球員的高超球技。 美聯社 分享 facebook

3、除了205公分八村壘，另一名205公分前鋒渡邊雄太也將進入NBA第二個賽季，雖然渡邊上季大多數時間都在NBA發展聯盟，但渡邊雄太做為策應、防守、球隊核心，他的存在和表現完美提升日本男籃。

4、日本男籃總教練拉馬斯是前阿根廷國家隊總教練，執教過奧運、世界杯，也執教過吉諾布里、史柯拉等名將，近兩年日本男籃除了天賦、身高、人手提升，團隊合作和打法、攻防轉換也都再提升一個檔次，拉馬斯執教督軍，功不可沒。

遠來的和尚會唸經！日本男籃找來前阿根廷國家隊總教練拉馬斯(右)執教，果然立刻收到成效。 歐新社資料照片 分享 facebook

5、目前日本男籃除了兩名在NBA征戰205公分前鋒八村壘+渡邊雄太，還有兩名196公分後衛馬場雄大和190公分比江島慎，日本男籃天賦、規格、內線、後場身高都拉到世界級水平。2018年在主場一分力克澳洲，不是偶然。

6、日本職籃2016年整合成功，目前打完三個賽季，以日本職籃為基石和帶動力，日本籃球不是高中、大學發展體制健全，旅美挑戰成為風潮，日本職籃競爭力和聯盟水準也在不斷提升，加上外教出色，體制完美，日本籃球在渡邊、八村壘、馬場雄大更加上成熟、老練之後，已經具備威脅亞籃霸主澳洲、大陸、伊朗的實力。

渡邊雄太上季在灰熊只出賽15場，平均只上場11.6分鐘、得分2.6分，但不要忘記他紮紮實實地打了4年的NCAA比賽。 歐新社資料照片 分享 facebook

一分力克澳洲只是證明日本男籃的雄心，10分再勝紐西蘭，日本男籃展現更多元打法和核心陣容，八村壘+馬場雄大+渡邊雄太三人合體展現日本男籃未來5-8年競爭力，日本可以甩開南韓、菲律賓，超越紐西蘭，跟伊朗、大陸、澳洲並列成為亞太區最頂尖籃球強權。

日本職籃當然是日本男籃突飛猛進最重要基石和舞台，帶動高中、大學籃球發展。日本籃協整體規畫和遠見、機制，引進世界級外教，全面提升日本籃球規格和頂尖教練執教水平，這種巨大魄力和超大投資，都是亞籃其他國家很難匹敵的寬闊視野和決心。

2019年站上籃球世界杯舞台，日本男籃正在拉近與世界籃球差距，他們距離亞太區籃球最好三支強權澳洲、大陸、伊朗也愈來愈接近。