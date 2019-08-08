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女籃／亞洲盃24人大名單出爐 8旅外領銜

2019-08-08 22:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

亞洲盃女籃下月在印度開戰，經過瓊斯盃觀察測試，中華女籃24人大名單出爐，包括包喜樂、彭詩晴和黃品蓁在內，共有8名旅外球員，今年拿坡里世大運成員也全部入列，以及相隔5年再披國家隊戰袍的台元中鋒蔡佩真。

8名旅外包括黃品蓁、彭詩晴、王維琳、黃凡珊、陳晏宇、林仙芳、吳盈潔和包喜樂；拿坡里世大運成員則有黃鈴娟、羅蘋、徐玉蓮、陳薇安、韓雅恩、朱育勤、彭曉彤、林蝶、陳孟欣、羅培甄、劉昕妤和首屆WSBL選秀會「狀元」楊芷瑜。

今年WSBL助國泰完成連霸並獲得MVP的「小丁」林育庭和隊友鄭伊秀也沒意外入選，電信黃湘婷、台元蔡佩真也有機會為中華隊鞏固禁區。

中華籃協副秘書長李雲翔表示，中華女籃總教練將由美籍教練華格納擔綱，完整教練團名單近日將出爐，預計12日在中華電信球場展開集訓。

2年一度的亞洲盃今年落腳印度班加羅爾，賽事9月22日到29日舉行，中華隊和衛冕軍日本、大陸、南韓、菲律賓、地主印度、澳洲和紐西蘭屬第一級，預賽和日本、南韓和地主同列A組。預賽單循環後，分組第一直接晉級4強，分組二、三和另組的兩名進行交叉賽搶另外2張4強門票，分組墊底的球隊只能打第7名決定賽，第8名球隊將降到第二級。

一級前7名隊伍和二級獲得冠軍的球隊，可獲得東京奧運亞太區資格賽參賽資格。

中華女籃24人名單出爐。圖／中華籃協提供（資料照）
中華女籃24人名單出爐。圖／中華籃協提供（資料照）
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