親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

大學生買雷射筆被捕！ 香港再爆千人警民衝突

運動筆記風靡全美的半馬訓練法，到底有何神奇之處？轉職新手爸爸半年感想
健行筆記2019.07.25-26獨攀奇萊南華美景無敵 - 無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

籃球／DLIVE夏季聯賽13日開打 SBL三隊提前暖身

2019-08-07 12:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

DLIVE夏季籃球聯賽將於13日至18日一連六天於板橋體育館開打。圖／DLIVE...
DLIVE夏季籃球聯賽將於13日至18日一連六天於板橋體育館開打。圖／DLIVE提供
分享

DLIVE夏季籃球聯賽將於13日至18日一連六天於板橋體育館開打，這次一共邀請了海內外8支勁旅參與今年賽事，包含由各路好手組成的Footer以及晧宇國際兩支隊伍，希望能秉持著夏季聯賽的初衷，在年底台灣籃球聯賽開打之前，給所有需要舞台的球員們一個機會，一圓自己的籃球夢。

DLIVE創辦人，也是前籃球國手黃寶賜表示：「今年因為達欣的解散加上整體台灣籃球職業環境目前情況不明，今年畢業的應屆大學生球員處於一個尷尬的狀態，未來狀況不確定的情形下，只要有機會展現自己的能力，都會積極爭取，也因此今年就有非常多的年輕好手願意加入夏季聯賽，希望能獲得各隊的注意。」

特別的是，不僅應屆畢業的大學好手，許多身手依舊的球員，也在尋找延續球員生涯的機會，前寶島夢想家後衛鄭瑋，今年挑戰CBA選秀雖然拿下單打王賽事亞軍，但沒能受到CBA球隊的青睞，返台之後隨即投入訓練，挑戰夏季聯賽。

SBL富邦勇士前鋒陳京華，因為傷勢影響離開聯盟兩年後也尋求復出的機會，兩人都維持相當好的狀態，希望除了幫助這些學弟們贏得比賽之外，也希望能為自己的球員生涯再創造一個機會，除此之外，諸如台灣藝術大學今年畢業的陳懷安、張家禾，過去幫助醒吾科大拿下隊史首冠的後衛豐正凱等人，也都齊聚夏季聯賽，希望讓球迷們看見自己的能耐。

而為了提升賽事精彩程度，DLIVE這次也特地邀請了澳門黑熊、菲律賓遠東大學兩支外國球隊來台交流較量，另外有璞園建築、裕隆納智捷、台灣銀行三支SBL隊伍參戰。

另外，本屆賽事邀請到107學年度UBA男子組一級冠軍健行科技大學一同加入，教練劉孟竹對於挑戰夏季聯賽也十分期待：「非常難得有這個機會能讓健行的球員們挑戰這樣具有職業水準的聯賽，和這些大學長們同場較量，今年我們也有幾名值得期待的新秀加入，趕緊提升他們的比賽經驗，對健行今年賽季會有很大的幫助。」

全部賽事將於板橋體育館舉行，13日至15日進行小組賽，16日開始進行複賽，18日將進行最後的總決賽，本賽事全程由Eleven Sports進行轉播。

富邦勇士SBL達欣
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

SBL／富邦勇士轉戰ABL 超籃剩5隊開打

2019-08-07 00:09

雄鷹盃／首屆開幕戰掀高潮 地主2分力退日強敵

2019-08-06 18:14

SBL／富邦轉戰ABL 籃協、黑人給祝福

2019-08-06 17:56

籃球／NBA選秀落選球員 藥檢竟驗出「懷孕」！

2019-08-06 17:44

世界盃男籃／美國奪冠賠率居首 歐陸雙強緊追其後

2019-08-06 17:07

籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

2019-08-06 16:02

世界盃男籃／加拿大19人名單 傳穆雷腳踝傷退出

2019-08-06 15:28

世界盃男籃／美國拚衛冕 波總：為共同目標而戰

2019-08-06 15:24

世界盃男籃／增補控衛 傳福克斯進美國隊大名單

2019-08-06 14:52

世界盃男籃／渴望出征 米契爾：代表美國很自豪

2019-08-06 11:04

世界盃男籃／送50封邀請才成軍 美國靠新秀爭冠

2019-08-06 10:34

世界盃男籃／想為義大利出賽 蓋里納利手術後歸隊

2019-08-05 17:12

世界盃男籃／美國15人開訓 17日公布最終12人

2019-08-05 09:16

籃球／摩曼頓天王盃 北區預賽國手現身圈粉

2019-08-04 20:10

SBL／鬥牛賽參一腳 賴廷恩：回到初衷

2019-08-04 15:13
看更多

熱門文章

籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

2019-08-06 16:02

NBA／白人進賭場沒被檢查 西蒙斯：這是種族歧視

2019-08-06 17:34

日職／王柏融二軍敲雙安 陽岱鋼返一軍先發1棒

2019-08-06 16:45

NBA／卡珍斯轉戰洛城 湯普森：湖人重要戰力

2019-08-06 18:40

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

MLB／葛蘭基降臨隊友嗨翻 太空人全力拚倒洋基

2019-08-06 15:57

NBA／羅素與浪花兄弟同先發 柯爾：不會有問題

2019-08-07 09:54

世界盃男籃／美國奪冠賠率居首 歐陸雙強緊追其後

2019-08-06 17:07

世界盃男籃／美國拚衛冕 波總：為共同目標而戰

2019-08-06 15:24

MLB／指叉球失靈常被打爆 田中：球不一樣

2019-08-07 10:05

籃球／NBA選秀落選球員 藥檢竟驗出「懷孕」！

2019-08-06 17:44

雄鷹盃／首屆開幕戰掀高潮 地主2分力退日強敵

2019-08-06 18:14

NBA／真心祝福雷納德 羅瑞願長留多倫多

2019-08-06 15:36

日職／陽岱鋼開賽第2球敲安 巨人苦吞6連敗

2019-08-06 20:12

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

中職／彭政閔過41歲生日 再18天年資拚倒曼尼

2019-08-06 14:30

NBA／邁阿密之魂回歸 海斯倫出征第17個賽季

2019-08-07 08:49

MLB／王維中賞布萊恩2K 本季防禦率首破3

2019-08-07 11:11

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

SBL／富邦轉戰ABL 籃協、黑人給祝福

2019-08-06 17:56

小馬青棒／暌違7年！台東少棒再奪冠軍

2019-08-06 20:26

MiLB／林子偉雙響本季終於開轟 張育成同場掛蛋

2019-08-07 10:38

中職／彭政閔41歲生日敲兩安 陳子豪5打點屠猿

2019-08-06 22:23

中職／今年不再免費送票 花蓮賽事改發票兌換

2019-08-06 17:03

中職／恰恰慶生 兄弟逆轉桃猿沒漏氣

2019-08-06 23:45

SBL／富邦勇士轉戰ABL 超籃剩5隊開打

2019-08-07 00:09

NBA／美頻傳槍擊案 柯爾坦言害怕球場遭掃射

2019-08-07 10:28

排球／旅日美夢成真 劉鴻杰感性落淚

2019-08-06 16:42

MLB／葛蘭基6局失5分無妨 太空人4轟護勝

2019-08-07 11:36

MLB／昔選秀狀元 水手貝克漢染藥禁賽80場

2019-08-07 08:29

韓職／延續棒球生涯 吳昇桓重返老東家三星獅

2019-08-06 18:10

羽球／台北羽賽帶頭衝 周天成「當自己的教練」

2019-08-06 23:51

MLB／今日戰績表 洋基勝金鶯奪6連勝

2019-08-06 14:38

NBA／盼世界盃對位米契爾 戈貝爾：會勸他傳球

2019-08-07 11:14

多倫多女網／海峽大戰逆轉勝 詹家姐妹挺進16強

2019-08-07 08:27

影／彭政閔生涯最後一次球場慶生 兄弟12：6獲勝

2019-08-06 22:25

排球／旅日前拚亞錦賽 最強雙胞胎期待對決前隊友

2019-08-06 20:31

MLB／不是胡智為 紅人瓦托要穿「WHO」綽號球衣

2019-08-07 09:33

小馬聯盟／中華最強！青、少棒輕鬆連霸

2019-08-06 23:47

羽球／爭當「台灣第一」 3組男雙嗆聲鬥嘴

2019-08-06 19:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top