籃球／DLIVE夏季聯賽13日開打 SBL三隊提前暖身

2019-08-07 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



DLIVE夏季籃球聯賽將於13日至18日一連六天於板橋體育館開打。圖／DLIVE提供 分享 facebook

DLIVE夏季籃球聯賽將於13日至18日一連六天於板橋體育館開打，這次一共邀請了海內外8支勁旅參與今年賽事，包含由各路好手組成的Footer以及晧宇國際兩支隊伍，希望能秉持著夏季聯賽的初衷，在年底台灣籃球聯賽開打之前，給所有需要舞台的球員們一個機會，一圓自己的籃球夢。

DLIVE創辦人，也是前籃球國手黃寶賜表示：「今年因為達欣的解散加上整體台灣籃球職業環境目前情況不明，今年畢業的應屆大學生球員處於一個尷尬的狀態，未來狀況不確定的情形下，只要有機會展現自己的能力，都會積極爭取，也因此今年就有非常多的年輕好手願意加入夏季聯賽，希望能獲得各隊的注意。」

特別的是，不僅應屆畢業的大學好手，許多身手依舊的球員，也在尋找延續球員生涯的機會，前寶島夢想家後衛鄭瑋，今年挑戰CBA選秀雖然拿下單打王賽事亞軍，但沒能受到CBA球隊的青睞，返台之後隨即投入訓練，挑戰夏季聯賽。

前SBL富邦勇士前鋒陳京華，因為傷勢影響離開聯盟兩年後也尋求復出的機會，兩人都維持相當好的狀態，希望除了幫助這些學弟們贏得比賽之外，也希望能為自己的球員生涯再創造一個機會，除此之外，諸如台灣藝術大學今年畢業的陳懷安、張家禾，過去幫助醒吾科大拿下隊史首冠的後衛豐正凱等人，也都齊聚夏季聯賽，希望讓球迷們看見自己的能耐。

而為了提升賽事精彩程度，DLIVE這次也特地邀請了澳門黑熊、菲律賓遠東大學兩支外國球隊來台交流較量，另外有璞園建築、裕隆納智捷、台灣銀行三支SBL隊伍參戰。

另外，本屆賽事邀請到107學年度UBA男子組一級冠軍健行科技大學一同加入，教練劉孟竹對於挑戰夏季聯賽也十分期待：「非常難得有這個機會能讓健行的球員們挑戰這樣具有職業水準的聯賽，和這些大學長們同場較量，今年我們也有幾名值得期待的新秀加入，趕緊提升他們的比賽經驗，對健行今年賽季會有很大的幫助。」

全部賽事將於板橋體育館舉行，13日至15日進行小組賽，16日開始進行複賽，18日將進行最後的總決賽，本賽事全程由Eleven Sports進行轉播。