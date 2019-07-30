籃球／自己籃球自己救 黑人提最強本土聯賽建言

2019-07-30 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華男籃領隊陳建州（右）提出國內籃球發展建言。圖／政大雄鷹會提供 分享 facebook

在完成瓊斯盃中華男籃藍隊領隊的階段性任務後，陳建州近日拋出「自己的籃球自己救！」口號，希望國內籃球在正值低迷狀態時，能找到新的方向，他在今天出席活動時就建議，SBL和CBL必須共存，其中SBL應設法縮短賽季，而CBL則以盃賽方式接續，最後達到聯手打造國內最強本土聯賽的目標。

有感於國內籃球發展近來頻頻受阻，陳建州近日就拋出了自己籃球自己救的口號，在今天出席政大雄鷹盃名校籃球邀請賽記者會時，他就語重心長地表示，不希望看見下一個達欣隊的案例出現，且認為日前的「農場說」對於台灣籃球的打擊確實很大。

陳建州指出，國內籃球發展受阻不該全都怪罪協會然後球團承擔所有責任，因為籃球界的每一個人都生命共同體，他更提出實質建言，「台灣要打造最強的本土聯賽，包括CBL明年是否想成立他們都必須要主動接觸，另外，SBL應該設法縮短賽季，然後讓CBL以盃賽的方式承接，SBL可以打雙洋將，CBL就可以單洋將就好，但必須要以高額獎金當作誘因，讓兩聯盟共存，最後朝著職業化方向前進。」

陳建州強調，國內過去總拿球星出走當作發展受阻的理由，但他認為ABL寶島夢想家就已經是實際操作的最佳案例，「我們第一季時誰是頭牌球星，到後來三個資深球員願意加入，他們都不是為了錢。台灣籃球總是強調速成與贏球，但職業運動的養成，想要一步登天是不可能的。」