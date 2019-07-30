籃球／政大補強備戰雄鷹盃 筑波七培訓國手壓境

2019-07-30 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



第一屆雄鷹盃8月6日至10日將在政大體育館舉行。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 由政治大學舉辦的第一屆雄鷹盃名校邀請賽，8月6日至10日將在政大體育館舉行，今年除了有政大、台師大與台藝大三支國內球隊外，更邀請到日本筑波大學、南韓漢陽大學以及中國大陸北京清華大學參賽，其中筑波陣中更有七名以上曾入選國家培訓隊的球員坐鎮，實力堅強。

政大男籃在2016年成軍後，第一個賽季就在UBA二級闖進四強，取得晉級一級門票，上個賽季更在UBA公開男一級拿下第六名佳績，而今年暑假政大更將首度舉辦國際籃球名校邀請賽，在今天的記者會上還邀請到林書豪錄製影片為賽事宣傳。

這次雄鷹盃參賽六隊皆是實力堅強，其中地主政大在今年夏天一口氣補進林勵、林彥廷兩名HBL MVP，另外加上優質長人涂亦含、射手簡賀宇，團隊戰力再度提升，至於台師大則為上季UBA季軍，今年陣中包括周桂羽、蘇士軒都入選瓊斯盃中華白隊，好表現受到肯定。

不過參賽的三支國外大學球隊實力同意不容小覷，尤其是過去幾年都來台參賽的日本筑波大學，陣中有至少七名球員曾入選過國家培訓隊，其中井上宗一郎還曾在去年來台打過瓊斯盃，北京清華大學也有四名200公分以上長人坐鎮。

對於政大這次以高規格舉辦雄鷹盃，瓊斯盃中華男籃領隊陳建州在今天記者會上表示，雄鷹盃的規格是SBL各隊都會羨慕的，「用這樣的規格、態度做這樣的賽事，真的很感動政大這樣的學校願意投入籃球活動。」

而將擔任政大男籃助理教練的黃金世代球員楊敬敏則表示，希望透過此賽事讓大家見識到國內大學籃球的實力與魅力，「讓高中球員能夠看到大學籃球的樣子，也能找到台灣籃球未來的路是怎麼樣。」

政大男籃教頭陳子威則說：「我們在UBA賽季結束後就積極準備這格比賽，我總是不斷告訴球員要珍惜，畢竟過去打球可沒有這樣的環境和校友會支持，一定要幫助學校拿下好成績。」