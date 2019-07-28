瓊斯盃女籃／彭詩晴33分領軍 中華藍二度延長退南韓

2019-07-28 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



瓊斯盃女籃賽今天壓軸戰上演的「台韓大戰」，一路激戰到二度延長賽，中華藍隊在蔡佩真、彭詩晴裡外聯手攻下52分領軍下，辛苦以88：80拿下勝利，以2勝3敗結束今年賽程。

南韓開賽先打出一波8：0攻勢，中華藍靠蔡佩真6分鐘中距離破網得分才終於開張，王維琳籃下單打得手和彭詩晴「3分打」後，比數追到9：12，彭詩晴壓哨球破網後分數再追進到14：16。

第二節也是6分53秒才靠黃凡珊籃下單打放進單節第一顆進球，彭詩晴和蔡佩真再聯手打出11：0攻勢，反以27：22反超；南韓喊出暫停後連進兩球，中華藍則有「法拉利」陳晏宇飆進底角三分球後切入製造犯規，在她連拿4分以及彭詩晴壓哨兩罰下，中華藍半場打完暫以33：28領先。

中華藍第三節領先一度達兩位數，但在南韓壓迫防守下卻連出現3次失誤，讓南韓追到4分差，不過南韓金旻貞三節沒打完就領到犯滿證書，彭詩晴又連中兩元，助隊帶著52：46領先進入第四節。

陳晏宇第四節率先外線破網，彭詩晴再快攻取分，差距再達兩位數，但南韓靠外線追分，崔姬貞5分45秒飆進外線後反以60：59超前；中華藍還是由彭詩晴挺身而出，她中距離破網再要回領先，南韓一度追平，中華藍1分07秒蔡佩真籃下轉身再放進超前分，但南韓再切入放進追平球，加上中華藍兩波進攻都無果，67：67比賽進入延長賽。

正規賽已攻下27分的彭詩晴，延長賽再投進第一個進球，底線高難度後仰出手也破網，但南韓李昭貞48秒投進逆轉三分球，助隊以72：71反超；中華藍喊出暫停卻沒找到進攻機會，採用犯規戰術後送沈晟煐上罰球線，13.73秒她兩罰俱中，但1.4秒黃凡珊飆進追平外線，74：74進入二度延長。

二度延長中華藍王維琳連進2球，南韓則是連兩名球員領到畢業證書，1分32秒李昭貞先犯滿，1分12秒換朴智恩也五犯，中華藍靠連罰4球取得84：78領先，陳晏宇最後讀秒再飆進外線添加保險分，最終就以88：80辛苦收下勝利。

彭詩晴今天攻下兩隊最高33分，蔡佩真19分，陳晏宇17分，二度延長賽獨拿6分的王維琳也進帳12分；南韓以沈晟煐29分最佳。