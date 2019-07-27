親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

反送中／港警衝入元朗站驅散群眾 祭警棍壓制有人濺血

台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買 否則就是走私

運動筆記【賽事】依山傍海、景色優美，超值好康拿不完：2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！【海外賽事】那畫面太美我不敢看 布拉格馬拉松
健行筆記『喀拉桃山』走到你想桃年輕夢想的實現--中橫獨行#D2
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

瓊斯盃女籃／替補得分高效率 魏于淳：從零開始

2019-07-27 22:19聯合報 記者林宋以情╱即時報導

前次瓊斯盃以中華藍隊身分出賽已經是2015年，魏于淳相隔3年再披上藍隊戰袍，今日對紐西蘭隊替補上陣，出賽15分鐘繳高效率13分、2抄截、1助攻。她坦言首度加入主帥華格納（Albert Kenyon Wagner）的陣容，仍在適應教練系統，但到了中華隊就是讓自己從零開始，把握機會。

魏于淳近年都旅外在WCBA打拚，不若其他球員多半有與華格納配合過，學習新的教練體系也是一大考驗，得靠一場場比賽調整適應，場邊觀戰也多過上場時間。

不過魏于淳認為這是好的球員應該去學著調整的，在WCBA同樣得去適應不同的球隊教練，「小魏」坦言，「在場邊看球當然很難熬，但是就是做好準備，用上場打能幾分鐘就打幾分鐘的態度去面對每一場比賽。」

此役魏于淳替補貢獻，華格納也給予肯定，「她是很好的三分射手，在球隊得分停滯時擔起得分重任，防守抄截方面也有所表現。」

魏于淳則抱持從零開始的心態，「上去比賽就不去多想，因為你越想證明就越打不好。告訴自己從零開始，因為大家都一樣是在WCBA拚戰的。想辦法創造機會，把握機會。」

魏于淳也感謝恩師錢薇娟愛的鼓勵，在她低潮時不斷給予支持，「她也提醒我不管比賽結果，但精神上不能輸人。」

中華藍隊魏于淳（左）投籃。圖／中華籃球協會提供
中華藍隊魏于淳（左）投籃。圖／中華籃球協會提供
分享

瓊斯盃中華隊
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-27 19:55

瓊斯盃女籃／籃板大輸紐21個 華格納：防守待磨合

2019-07-27 21:03

瓊斯盃女籃／父親打過PBA 菲律賓伊麗莎有WNBA夢

2019-07-27 19:18

瓊斯盃女籃／延長賽退菲國 中華藍首勝

2019-07-27 00:37

瓊斯盃女籃／為國家榮譽而戰 彭詩晴率隊延長賽退菲國

2019-07-26 20:41

瓊斯盃女籃／打了半場好球 中華白不敵衛冕軍紐西蘭

2019-07-26 18:59

世界盃／美國男籃更新大名單 6名新成員正式入列

2019-07-26 09:50

瓊斯盃女藍／姊妹鬩牆 中華白驚奇大勝「學姊」

2019-07-25 23:59

瓊斯盃女籃／中華白反將藍隊 錢姐用隱藏版戰術

2019-07-25 21:51

CBL／職業化今年確定破局 待租稅減免通過再推

2019-07-25 15:27

瓊斯盃女籃／老將蔡佩真雙十 主帥讚回春

2019-07-25 00:18
看更多

熱門文章

可能暫別NBA？ 傳歐籃隊伍報價林書豪

2019-07-27 08:52

NBA／林書豪前戰友獲馬刺提拔 任發展聯盟球隊總管

2019-07-27 11:06

代言合約今年約滿 林書豪腳下鞋款引關注

2019-07-27 14:11

NBA／美國男籃找人 卻無意徵召安東尼

2019-07-27 09:50

MLB／若基特入古柏鎮 兩名人堂球星拒絕同框

2019-07-27 07:05

傳獲俄羅斯豪門青睞 林書豪：會做最好選擇

2019-07-27 15:50

NBA／有意再披快艇戰袍 李文斯頓稱對方也表興趣

2019-07-27 11:35

NBA／雷納德搭喬治背號巧合 戴維斯配詹皇竟也行得通

2019-07-27 15:18

NBA／坦言不滿意生涯收尾 喬強森表示樂意再戰

2019-07-27 12:03

歐籃豪門莫斯科中央陸軍補強 林書豪列頭號人選

2019-07-27 09:27

NBA／與湖人分家 快艇蓋專屬新主場2024年完工

2019-07-27 13:29

MLB／貝茲3連轟宰洋基 連4天出現3響砲新紀錄

2019-07-27 10:40

MLB／與大都會交易？凱許曼：我只不跟紅襪談生意

2019-07-27 07:59

NBA／尼克名宿評論籃網未來 不認為會比基德時代成功

2019-07-27 12:36

NBA／加盟記者會 衛少自信搭檔哈登沒問題

2019-07-27 09:52

NBA／富比世最有價值球隊榜 尼克傲視NBA群雄

2019-07-27 14:53

中職明星賽／兩軍7轟煙火秀8:8言和 彭政閔MVP

2019-07-27 20:01

U12世界盃／阻「紅色閃電」反撲 中華首戰獲勝

2019-07-27 00:49

NBA／哈登積極招募自己 衛少：他非常鍥而不捨

2019-07-27 11:22

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-27 19:55

NBA／快艇新建主場靠近論壇球場 竟惹火尼克老闆

2019-07-27 13:32

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-27 14:00

中職明星賽／彭政閔2分砲 睽違15年明星賽開轟

2019-07-27 19:18

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

中職明星賽／相差21歲 戴培峰首次彭政閔第19次

2019-07-27 15:39

桌球／成陸桌壇勁敵 林昀儒一場一場來

2019-07-26 23:58

美景收眼底 2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！

2019-07-27 10:17

MLB／今日戰績表 紅襪貝茲3響砲再度痛宰洋基

2019-07-27 14:00

中職／中信兄弟簽下第四位洋投 布瑞特29日報到

2019-07-27 12:38

U12世界盃／日本勝古巴 高橋昇聖想5轟、投完全比賽

2019-07-27 17:11

穿大陸品牌出席訓練營 林書豪：目前也是自由身

2019-07-27 17:45

全壘打大賽／林益全敲16轟 周日與陳俊秀爭冠

2019-07-27 16:41

日本羽賽／戴資穎8強止步 下周球后失守

2019-07-26 23:55

中職明星賽／業餘身分參賽 吳昇峰：另類圓夢

2019-07-27 14:33

中職明星賽／今新莊開打 彭政閔先發第四棒

2019-07-27 00:40

MLB／雙城200轟出爐 103場達陣史上最快

2019-07-27 11:31

U12世界盃／讚中華隊能打 古巴火球男最快可飆127公里

2019-07-27 18:35

布拉格網賽／曾俊欣直落二闖決賽 拚挑戰賽首冠

2019-07-27 17:54

MLB／為了說服老婆領養小狗 麥尼爾敲三分砲

2019-07-27 11:28

U12世界盃／和中華拚分組龍頭 日本15投手待命

2019-07-27 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top