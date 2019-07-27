瓊斯盃女籃／替補得分高效率 魏于淳：從零開始

2019-07-27 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



前次瓊斯盃以中華藍隊身分出賽已經是2015年，魏于淳相隔3年再披上藍隊戰袍，今日對紐西蘭隊替補上陣，出賽15分鐘繳高效率13分、2抄截、1助攻。她坦言首度加入主帥華格納（Albert Kenyon Wagner）的陣容，仍在適應教練系統，但到了中華隊就是讓自己從零開始，把握機會。

魏于淳近年都旅外在WCBA打拚，不若其他球員多半有與華格納配合過，學習新的教練體系也是一大考驗，得靠一場場比賽調整適應，場邊觀戰也多過上場時間。

不過魏于淳認為這是好的球員應該去學著調整的，在WCBA同樣得去適應不同的球隊教練，「小魏」坦言，「在場邊看球當然很難熬，但是就是做好準備，用上場打能幾分鐘就打幾分鐘的態度去面對每一場比賽。」

此役魏于淳替補貢獻，華格納也給予肯定，「她是很好的三分射手，在球隊得分停滯時擔起得分重任，防守抄截方面也有所表現。」

魏于淳則抱持從零開始的心態，「上去比賽就不去多想，因為你越想證明就越打不好。告訴自己從零開始，因為大家都一樣是在WCBA拚戰的。想辦法創造機會，把握機會。」