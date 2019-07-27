瓊斯盃女籃／父親打過PBA 菲律賓伊麗莎有WNBA夢

2019-07-27 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



菲律賓隊伊麗莎（Elisha Gabriel Bade）出身籃球世家。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 瓊斯盃女籃賽，首度派隊參賽的菲律賓隊，陣中4位美籍菲裔球員，其中伊麗莎（Elisha Gabriel Bade）出身籃球世家，父親是前PBA職籃球員貝德（Chris Bade），從小就跟父親一起打球。能夠代表菲律賓國家隊，伊麗莎坦言是意料之外，自己還有WNBA盼有朝一日能實現。

首度組隊參賽瓊斯盃，菲律賓隊驚豔四座，昨日與中華藍隊激戰到延長賽才落敗，嚇出地主一身冷汗。菲律賓陣容中凱莉（Kelli Hayes）、哈娃金（Arnecia Hawkins）、梅林（Mei-Lyn Bautista）以及伊麗莎都是美籍菲裔球員，瓊斯盃同時為9月的亞洲盃以賽代訓。

得分後衛伊麗莎雙親都是菲律賓人，不過她3歲就赴美，這是伊麗莎首度披上菲律賓國家隊戰袍，「這不能說是夢想，但我覺得是（blessing in disguise）（塞翁失馬焉知非福）。」

伊麗莎。 中華籃協提供 分享 facebook

父親貝德在PBA拚戰15年生涯，伊麗莎從小耳濡目染，6歲起就跟父親打籃球。伊麗莎表示，從小生長在美國，目標就是WNBA，當時得知能代表菲律賓出賽，父親跟她都覺得很意外，伊麗莎說，「但得知後覺得，既然有機會，為什麼不？」我和父親都覺得意料之外，但也很榮幸能夠代表國家出賽。」

22歲的伊麗莎目前與台灣新生代後衛吳永盛同校，就讀沙加緬度州立大學效力NCAA一級球隊，一聽到「Jeff Wu」，伊麗莎露出笑容，「我們認識，當時得知要來台灣瓊斯盃也跟他聊過，不過因為他去CBA選秀無法碰面。」