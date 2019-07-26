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瓊斯盃女籃／為國家榮譽而戰 彭詩晴率隊延長賽退菲國

2019-07-26 20:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

瓊斯盃女籃中華藍與菲律賓隊之戰，中華藍在延長賽靠著彭詩晴（中）獨得9分險勝菲律賓...
瓊斯盃女籃中華藍與菲律賓隊之戰，中華藍在延長賽靠著彭詩晴（中）獨得9分險勝菲律賓隊。記者余承翰／攝影
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前一役在藍白內戰中落敗，中華藍收拾心情再出發，今天面對菲律賓，雙方戰到延長賽才分出勝負，中華藍靠著彭詩晴在延長賽個人貢獻9分帶領下，助隊以99：91取勝，收下本屆瓊斯盃首勝。

半場打完中華藍領先對手2分，易籃後卻出現亂流，遭菲律賓在第三節單節回敬26分反超，但決勝節中華藍找回進攻節奏，靠著彭詩晴內切外投連拿5分，加上黃凡珊、潘姿吟也貢獻分數，終於在最後一分鐘前追成80平。

中華藍再靠著老將蔡佩真終場前45.28秒籃下擺進2分要回領先，不過菲律賓在最後6.73秒海耶絲（Kelli Hayes）擺進追平分，而中華藍最後一擊彭詩晴出手落空，也讓比賽進入延長賽。

第一度延長，中華藍靠著彭詩晴頻頻切入籃下、個人連拿4分，隨後王維琳在進攻時間終了前出手，打板投進三分球，彭詩晴再完成「三分打」，也替中華藍鎖住領先優勢，最終中華藍就以8分差擊敗菲律賓，本屆瓊斯盃勝場終於「開胡」。

黃凡珊拿下全場最高的23分、6籃板，在延長賽挺身而出的彭詩晴貢獻次佳的21分，蔡佩真則有17分、12籃板的「雙十」表現，也讓中華藍總教練華格納賽後將勝利歸功於她們，他說：「贏球總是最棒的，最主要還是這三位球員用經驗、拚勁帶領球隊獲勝。」

與菲律賓打到延長賽才獲勝，彭詩晴賽後說：「前兩戰打完都吞下敗仗，大家壓力都很大，還好今天有贏下來。」而在昨天輸給中華白後，蔡佩真、黃凡珊也有跳出來與大家喊話，「我們是要為胸口所穿的球衣而戰，要有榮譽心。」

明天對上身材高大的紐西蘭，彭詩晴說：「先求穩，再用速度取勝，節奏上也還要再掌握的更好。」

瓊斯盃女籃中華藍與菲律賓隊之戰，中華藍在延長賽靠著彭詩晴（中）獨得9分險勝菲律賓...
瓊斯盃女籃中華藍與菲律賓隊之戰，中華藍在延長賽靠著彭詩晴（中）獨得9分險勝菲律賓隊。記者余承翰／攝影
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瓊斯盃女籃中華藍與菲律賓隊之戰，中華藍在延長賽靠著彭詩晴（左）獨得9分險勝菲律賓...
瓊斯盃女籃中華藍與菲律賓隊之戰，中華藍在延長賽靠著彭詩晴（左）獨得9分險勝菲律賓隊，中華藍總教練華格納（右）上前給予肯定。記者余承翰／攝影
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