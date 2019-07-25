瓊斯盃女藍／姊妹鬩牆 中華白驚奇大勝「學姊」

2019-07-25 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北報導



瓊斯盃女籃中華白昨天大比分擊敗中華藍隊，賽後總教練錢薇娟（右二）與球員相擁慶祝。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

瓊斯盃女籃賽第二天上演「姐妹鬩牆」戲碼，中華白隊在陳薇安得到全場最高的十九分帶領下，以八十五比五十九大勝「學姊」中華藍隊，看到帶了兩年的白隊成功上演驚奇，也讓這次執教藍隊的華格納賽後忍不住淚崩，直言「手心手背都是肉」，他說：「雖然藍隊經歷一場艱難的比賽，但同樣為白隊感到高興。」

中華白林蝶（右）拿下12分，表現亮眼。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

華格納在二○一七年台北世大運帶領中華女籃隊奪銅，今年再度率領中華隊出征拿坡里世大運，而這次瓊斯盃中華白球員大多也是今年世大運班底，對這批球員十分熟悉，也讓中華白總教練錢薇娟賽後說：「此役能贏球，外教真的功不可沒。」

中華白陳薇安（左）獨得19分全隊最高。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

昨天大勝學姊後，白隊球員也紛紛過去與華格納擁抱，談到白隊此舉，也讓華格納在記者會上情緒激動淚崩，「看到她們成長，就讓我想起兩年前帶王維琳她們的時光，這批球員很多都是我在台北世大運前開始帶的，我們感情如家人般，此役對我來說手心手背都是肉，雖然我們輸了，但也很高興白隊贏球。」

華格納坦言，這是場艱難的比賽，「顯然她們打得比我們好，白隊今天帶著自信來球場，我承擔起這場敗仗的責任，我們直到下半場才進入狀況。」

中華白羅蘋（前）拿下十二分。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

拿下全隊最高十三分的王維琳則為華格納講話，「會輸球絕對不是教練的錯，是我們這批球員沒有準備好，失誤太多，也打不出串連的攻勢。」

而白隊為了打敗學姊，「錢姐」也在賽前擬定兩個隱藏版戰術，加上教練何正鋒建議不讓同校學姊、妹對位，刻意錯位也能收到不錯效果。