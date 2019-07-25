瓊斯盃女籃／中華白反將藍隊 錢姐用隱藏版戰術

2019-07-25 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華白總教練錢薇娟（右二）領軍，大比分擊敗中華藍隊，賽後球員與他相擁慶祝。記者林澔一／攝影 分享 facebook 瓊斯盃女籃賽今天上演「姐妹鬩牆」戲碼，面對學姊中華白隊一開賽就火力全開，在陳薇安攻下全場最高的19分領軍，率隊以85：59輕取中華藍隊，寫下1990年後瓊斯盃首度中華二隊擊敗一隊的紀錄。

「賽前記者會上我就說我們白隊要打敗藍隊，很不好意思的，我們真的做到了。」中華白總教練錢薇娟坦言，今天的中華藍球員表現確實不甚理，「雖然藍隊多有旅外球員助陣，但感覺到她們的心很浮，可能大家也在為自己下季努力，沒有百分百面對這次比賽，但比賽就是這樣，有機會就要拚。」

由於這次擔任藍隊主帥華格納之前與白隊球員從台北世大運起一路執教到今年拿坡里世大運，對白隊球員都十分熟悉，因此「錢姐」還特別設計了兩個藍隊不知道的戰術，此外在教練何正鋒建議下，不讓同校學姊、妹對位，在刻意錯位下也收到不錯的成效。

錢薇娟說：「希望他們能記取這場比賽的經驗，不要讓這場比賽成為曇花一現。」而昨天賽前就表示要用速度與學姊一拚的陳薇安，此役說到做到，繳出全場最高的19分，「今天有把昨天缺點改善，轉換快攻成功率滿高的，關鍵時刻沒有手軟，沒有像昨天那樣客氣了。」

而中華藍總教練華格納將落敗責任一肩扛下，「這是一場艱難的比賽，白隊上場就是做好準備的，反觀我們的這批球員磨合時間不長，站位都不太熟悉，但下半場表現比上半場好很多，相信我們會越來越好。」