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瓊斯盃女籃／蔡佩真返國家隊 華格納：打得像20歲

2019-07-24 22:25聯合報 記者林宋以情╱即時報導

蔡佩真籃下強攻。記者林澔一／攝影
蔡佩真籃下強攻。記者林澔一／攝影
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瓊斯盃女籃賽，中華藍隊24日迎戰日本WJBL三菱電機，儘管末節倒數3分鐘，旅外WCBA彭詩晴、潘姿吟吹起反攻號角追到3分差，但日本射手永井唯菜連兩記三分球，澆熄中華隊反攻氣焰，終場67：75不敵日本。儘管沒能開胡，但35歲老將蔡佩真展全能身手，讓主帥華格納（Albert Kenyon Wagner）直呼，打得像是20歲。

蔡佩真上次為國家隊出征已經是2014年仁川亞運，今年瓊斯盃再披中華戰袍，攻下「雙十」19分、10籃板，全隊得分僅次23分的WCBA旅外好手彭詩晴。蔡佩真表示，「原本生涯規劃32歲就退休，但今年想法改變，覺得應該再出來訓練。」

蔡佩真透露，華格納可以說是三顧茅廬，華格納的體諒和執教彈性，也成為她點頭原因，「教練同意讓我能視自己的身體狀況，調整練習時間，給我很大自主空間。」

華格納說，「蔡佩真原本進攻端比較客氣、不夠強勢，但今天大有改善。她打得感覺像是20歲。」

中華藍上半場一度落後雙位數差，但末節彭詩晴穿針引線，能投能切，攜手潘姿吟追到3分差，但日本射手永井唯菜倒數1分內連飆兩記三分球，儘管蔡佩真終場前38.4秒弧頂回敬三分球，可惜仍為時已晚，沒能搶得開門紅。

華格納先前率領世大運代表隊出征拿坡里，因此中華藍隊才集訓短短5天，「日本轉換快攻很快，追分並不容易。不過下半場感受到球員拚勁，彭詩晴攻守兩端都很出色，整體而言首戰還算集及格。」

彭詩晴切入挑籃。記者林澔一／攝影
彭詩晴切入挑籃。記者林澔一／攝影
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