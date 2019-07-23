女籃／9月印度亞洲盃賽程出爐 中華隊首戰南韓

2019-07-23 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



亞洲盃女籃賽，今年將在9月24日至29日開打，中華隊與衛冕軍日本、南韓以及地主印度同分在A組，首戰24日迎戰南韓。 聯合報系資料照 分享 facebook

兩年舉辦一次的亞洲盃女籃賽，今年將在9月24日至29日，同上屆地點印度邦加羅爾（Bengaluru）點燃戰火。中華隊與衛冕軍日本、南韓以及地主印度同分在A組，首戰24日迎戰南韓。

FIBA（國際籃總）昨日公布2019年亞洲盃女籃地點及時間，A級八隊賽程將在24日於邦加羅爾希里‧坎帝拉瓦體育場（Sree Kanteerava Indoor Stadium）展開，最終A級八隊將取得11月世界盃暨奧運亞洲大洋區資格賽門票。

中華隊上屆亞洲盃遭拒於四強之外，最終收下第5，也是近六屆以來首度無緣四強，前一次奪牌已經是2005年亞洲盃，當時奪下季軍，中華隊尋求睽違七屆重返頒獎台。

為了替亞洲盃提前練兵，明日登場的瓊斯盃女籃賽，同時也是亞洲盃名單選拔參考。今年參賽隊伍中華藍、白，日本、南韓、紐西蘭、菲律賓共計六隊與會。

中華藍隊由美籍總教頭華格納（Albert Kenyon Wagner）領軍，球員由台元老將蔡佩真領銜，搭配旅外黃品蓁、吳盈潔、陳晏宇、王維琳、魏于淳、林仙芳、黃凡珊、張綺芳、彭詩晴，以及WSBL球星潘姿吟、郭佳紋、黃湘婷、卓敬，加上UBA好手劉惠茹、史靜茹。白隊則以拿坡里世大運陣容為班底，總教練錢薇娟。

瓊斯盃24日新莊體育館展開一連5天賽程，24日中華白隊將對上南韓WKBL冠軍隊KB STAR，晚間19：00開幕戰由中華藍迎戰日本WJBL三菱電機。