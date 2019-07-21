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瓊斯盃／歸化人選？ 中華隊成員：別再提戴維斯

2019-07-21 22:58聯合報 記者曾思儒╱即時報導

去年亞運銅牌戰，中華男籃隊被南韓隊美籍歸化的羅健兒狂轟37分，今天瓊斯盃壓軸大戰又讓羅健兒攻下全隊最高20分，以70：64帶走勝利，歸化成員問題再度浮上檯面。

中華藍隊外籍教頭帕克直言，瓊斯盃隨隊的佛羅倫斯不錯，但教練團對他的信任感並不足夠，關鍵時刻他寧願派上全本土陣容，迎接世界盃亞洲區資格賽前，勢必要找到更適合的人選。

中華隊從「新台灣人」戴維斯後，歸化人選就沒下文，獲得瓊斯盃最佳五人的胡瓏貿今天也跳出來為好朋友「Q」發聲，請大家別再叫36歲的戴維斯披國家隊戰袍。

「不用再期望Q，他每次開刀，我身為好朋友都很心痛，他已經給了台灣籃球全部，我不想再看到他進醫院。」胡瓏貿說。

除了歸化人選難產，台灣籃壇目前又面臨推動職籃卡關窘境，中華籃球協會理事長謝典霖強調，瓊斯盃後將召開SBL領隊會議，盼先充實SBL隊伍數，讓更多優秀球員有發揮的舞台，且透過各項制度及行銷的改善，讓球迷願意進場支持、球團願意投注更多心力，進而催生台灣籃球的職業化，「今天假若職業化成功了，SBL也不會消失，除了依然是中華隊重要的選訓農場，也可能是職業隊培養新秀的舞台，最重要的是，優秀的選手不會因為沒有舞台而被埋沒！」

謝典霖表示，除了推動職業化的發展，中華籃協最重要的任務是國家隊選訓，包括SBL及各項社會甲級聯賽，甚至CBA、ABL等海外聯賽，都是國家隊組成最佳的農場，「今年中華藍、中華白的小將們，都打出令人期待的未來，我們當然也希望能有制度健全的職業制度來當保障他們的生涯發展。」

劉錚（右）跳投，南韓後衛許訓出手干擾。記者葉信菉／攝影
劉錚（右）跳投，南韓後衛許訓出手干擾。記者葉信菉／攝影
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胡瓏貿（右）在南韓防守下找尋出手機會。記者葉信菉／攝影
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瓊斯盃SBL胡瓏貿

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