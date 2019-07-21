瓊斯盃／胡瓏貿客串翻譯 翻這段話好尷尬

2019-07-21 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



從苦工型球員轉為中華隊外線命中率最高的「射手」，中華藍隊前鋒胡瓏貿今年瓊斯盃得分大爆發，今天最終戰碰南韓隊也轟下全隊次高18分，和中華藍隊長陳盈駿雙雙入選賽會最佳五人，不過賽後客串擔任外籍教練帕克翻譯的他，翻譯起教頭一段稱讚他的內容大喊尷尬。

「這段可以不要叫我翻譯嗎？」胡瓏貿喊完，才娓娓翻出帕克對於他今年表現的看法；帕克認為，之前國家隊教練對他信任感不那麼足夠，讓他角色多是防守、做苦力，今年展現火燙手感，攻守兩端表現都有所提升，「今年是胡瓏貿打出價值的一年。」

尷尬翻譯完，胡瓏貿認真說，今年改變主要在於心態，「感謝隊友和教練給我的信任，大家給的信任讓我相信自己，這次的結果也是好的。」他強調，個人獎除了投票媒體的認可，最重要仍是歸功隊友和教練團，讓他有許多出手機會，「這個獎是屬於大家的。」

今天中華藍數度落後兩位數，第四節一度追到64：64，但最後2分鐘得分掛零，讓南韓以70：64帶走最後勝利。帕克賽後難得不談數據，他以美式足球常用的一句話「勝負的距離很短」形容，全隊奮戰整場，離勝利只差最後一哩路，但仍以自家球員為榮。

帕克也提到，中華藍面對南韓前打了3場硬仗，反觀南韓昨天卻是休兵，賽制顯然讓對手占有些優勢。