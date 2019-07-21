瓊斯盃／最後兩分鐘當機 中華藍6分不敵南韓

2019-07-21 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



一甩昨天碰菲律賓隊低潮，中華藍隊主戰前鋒劉錚和胡瓏貿今天瓊斯盃男籃賽最終戰碰南韓隊，聯手轟下39分，加上周儀翔第四節挺身而出，助隊在新莊體育館爆滿觀眾加油下追回兩位數落後，但最後兩分鐘進攻當機，讓南韓以70：64帶走壓軸戰勝利。

傳統好戲「中韓大戰」開賽就打得拉鋸，南韓雖先領先，中華藍靠周儀翔三分彈逆轉，2分47秒胡瓏貿快攻進算還造成韓國犯規，「3分打」得手領先拉大，首節打完取得21：20些微優勢。

第二節中華籃最多曾以25：20領先，但南韓先追平再反超，打出一波16：2攻勢，中華藍接續只靠陳盈駿再取分，全隊單節只拿8分，半場打完反以29：38落後。

易籃中華藍連拿3分縮小差距，但南韓外線開炮後內線也找到漏洞，差距擴大到45：34，周儀翔5分30秒外線破網追到39：47，陳盈駿罰球線跳投也把握住，讓領先縮小到6分的南韓喊出暫停；胡瓏貿恢復比賽後籃下打進，中華籃追到43：47，但連兩波籃下失守讓差距又被擴大到8分，劉錚第三節讀秒階段外線破網後「地主」仍以50：57落後。

第四節陳盈駿、劉錚聯手搶分，一波5：0小高潮縮小比分，6分03秒李啟瑋第一次外線出手就命中，中華藍再將分數追到59：62，也逼使南韓再喊暫停；暫停後中華藍連兩波機會都沒把握，反被南韓李政玹進球拉到5分差，周儀翔籃下硬打得手雖再縮小差距，胡瓏貿籃下大空檔雖「放槍」，但周儀翔飆進弧頂三分球，64：64追平比數。

南韓靠籃下兩次得手再取得4分領先，中華藍喊出暫停仍沒止血，最終以6分差吞敗。