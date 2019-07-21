籃球／自己的籃球自己救 籃協推SBL擴編

2019-07-21 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華籃球協會理事長謝典霖（中）舉行記者會談SBL計畫。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

中華職籃CBL「難產」，7月15日中華職籃小組宣布富邦、璞園和裕隆不加入，今天中華籃協理事長謝典霖召開記者會表示，瓊斯盃後會和原本SBL球團代表盡快開會，希望SBL第17季各方面順利進行，並朝「擴編」目標前進。

SBL原本共有7隊，達欣已宣布退出，謝典霖表示，擴編的前提是以現有6隊前提下提出，籃協希望在「維持品質」前提下為球員增加就業市場，理想是總共8到10支球隊，但完成理想需要花多久時間難說。

為增加新球團加入意願，加入SBL的權利金是否調整、投入資金下限等都會在瓊斯盃後開會討論，謝典霖說：「會設置低標，但不設高標，讓更多好手進來。」他強調，SBL目前仍是國內層級最高聯賽，發展健全，國際賽成績才可能好，之前許多在「CBL成局」下考量的應變，都可能繼續調整。

中華籃球協會理事長謝典霖舉行記者會談SBL計畫。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

先前傳出富邦申請加入ABL、以二軍打SBL的說法，今天和富邦已完成續約的總教練許晉哲表示，先前部分報導和事實有出入，富邦組二隊打SBL的前提是CBL成立，SBL改為甲組聯賽性質，但「中華職籃」若沒復活，富邦就沒所謂的二軍問題。

許晉哲提到，富邦的確提出申請加入ABL，是否通過預計8月初揭曉，但沒有打ABL又組二軍打SBL的計畫。