瓊斯盃／高強度洗禮 譚傑龍：全方面都有弱點

2019-07-21 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



譚傑龍瓊斯盃最終戰貢獻6分。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

譚傑龍瓊斯盃最終戰貢獻6分。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

生涯首度瓊斯盃今天畫下句點，台英混血小將譚傑龍打完8場高強度比賽，自評「全方面都有弱點」，期待能持續進步，每年回台讓台灣球迷和教練看到自己成長，「我是年輕球員，但也要扛起未來台灣籃球的責任。」

譚傑龍泰山高中後赴加拿大展開籃球新旅程，今年隨英屬哥倫比亞大學隊參加瓊斯盃，每次介紹出場或進球都能獲得球迷地主式的掌聲和歡呼，讓他喊感動外立下目標，「希望每年能拿一件中華隊的衣服。」

今年雖不是以中華隊身分參加瓊斯盃，譚傑龍也曾和中華白隊一同集訓兩個月，體能提升外也從其他內線球員身上學習，加上瓊斯盃10天8戰，對手都是年紀更長的國家隊或職業隊球員，讓他直呼收穫良多。

「我們在加拿大打比賽，強度沒那麼好，在這裡是遇強則強。」打過U16亞青、U17世青和U18亞青賽的譚傑龍提到，過往就算國際賽也多和同齡球員較量，瓊斯盃挑戰是經驗更好的老大哥，雖會被「占便宜」，都每次經驗也都是學習機會。

加拿大隊今天碰日本隊，首節兩位數領先雖沒把握，最終以78：87遭逆轉，沒能以第2勝結束本屆賽事，教頭韓森（Kevin Hanson）點出失誤過多問題，但也肯定球員拚勁，相信瓊斯盃是迎接新賽季前絕佳洗禮。

「我們也很為譚傑龍開心，看他能回到家鄉，在地主球迷面前展現球技。」韓森笑說。

一路入選亞青國手，譚傑龍對自己還有很深期許，他盼外線、策應、運球等全技巧全方面持續進化，朝南韓中鋒金鐘奎等國家級內線球員為前進，「希望每年回來讓大家看到更多進步，讓台灣球迷和教練看到台灣籃球的希望。」