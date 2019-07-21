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瓊斯盃／中華隊歸化洋將仍無解 練兵失良機

2019-07-21 15:31台灣醒報 台北報導

中華男籃其實有很多效法對象，但不論出自什麼原因，本屆賽事選擇2位顯然不符戰力的洋...
中華男籃其實有很多效法對象，但不論出自什麼原因，本屆賽事選擇2位顯然不符戰力的洋將，看來已淪為做做表面工夫。 聯合報系資料照　記者黃仲裕／攝影
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夏季籃球盛會瓊斯盃於21日晚間落幕，對中華男籃來說收穫卻沒想像的大！

瓊斯盃僅是邀請賽水準，每年受邀球隊水準不一，而中華隊則以國家隊陣容上陣，曾被戲稱為自爽盃；但本屆如強權日本及南韓都是誠意滿滿的派出國家隊陣容來練兵，相較於這幾國都有歸化球員，提升團隊戰力，中華男籃雖有部分本土好手打出風采，但歸化球員部分卻成效不彰。

瓊斯盃多以推廣、號召進場為概念，過往曾因邀請球隊過強而發生地主屢敗，被諷為「窮輸盃」，隨後為了不讓球迷喪失觀賽動力，籃協在邀請球隊時會平衡戰力水平，意指賽會總有幾支不那麼強的球隊，而各大強權如約旦、伊朗及加國每屆派出的陣容水平也很不一，偶爾是大學隊、偶爾卻強如國家培訓隊。

洋將重要性

但近年來日本及南韓只要遇到備戰大型國際賽，就會在瓊斯盃派出不差的陣容，透過比賽練兵，增加瓊斯盃觀賞性及精彩度。而本屆恰好卡在8月底的男籃世界盃之前，包含日本、南韓及伊朗等強權都派出部分國家隊球員，其中又以南韓最為捧場。

透過本屆賽事能看出洋將的成效，目前仍未輸過球的菲律賓是因陣中有太多傭兵，如NBA等級洋將柏克曼、英國國手理查德等人；而誠意滿滿的南韓則有該國史上首位歸化洋將羅健兒，他雖然身高不如傳統長人的2米多，但勝在移動速度快、準度夠，更能搭配南韓球風，讓南韓備戰世界盃更有底氣。

中華男籃浪費良機

反觀中華男籃，雖然中華藍目前拿下5勝，陣中核心CBA四少發揮都不差，其中更以「新任台灣隊長」陳盈駿和「龍貓」胡瓏貿表現最為搶眼，但無奈禁區戰力又發生老問題：身高矮、爆發力弱，原本中華藍、白隊都要各試訓洋將皮特曼和佛羅維斯，但前者賽前突傳傷勢，後者臨時被借到藍隊後表現也不佳，主帥帕克暗示過2人在賽事結束會走人。

對男籃來說，到明年亞洲盃資格賽之前都不會再有國際賽，其實本屆瓊斯盃碰上其他要備戰世界盃的球隊，本該是練洋將和團隊的最佳機會，但從籃協對歸化洋將的選擇不上心來看（皮特曼和老佛無論從年紀、實力或是球風顯然都不像能成為戴維斯的接班人），男籃確實是浪費了一次練兵、收穫的良機，未來的歸化洋將在何處也還是未知數。

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瓊斯盃陳盈駿胡瓏貿
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