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瓊斯盃／慘敗菲律賓23分 胡瓏貿：是場震撼教育

2019-07-20 22:32聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華藍隊今天面對以外籍傭兵為主體的菲律賓隊，最終以74：97吞敗，賽後胡瓏貿坦言這是一場震撼教育，但相信經過修正、改善後，仍有證明自己的機會，「明天是全新的一天，保持清楚的頭腦、全新的心態，再來面對一次挑戰。」

半場打完中華藍就落後對手達雙位數，易籃後仍無法擋住對手轟炸籃框，最終以23分差苦吞第二敗，而菲律賓至今未嘗敗績、收下7連勝，也提前確定奪下本屆瓊斯盃冠軍。

拿下全隊最高19分、6籃板、6助攻的陳盈駿説：「很明顯運動能力、經驗我們都不如他們，自己的戰術都跑不出來，對手也利用我們的失誤反快攻，今天防守也沒做好。但我們必須把這場忘掉，改善這些細節，明天打南韓就是另一場比賽，做好準備面對下一戰。」

而暫居得分王的胡瓏貿今天僅拿下7分、6籃板、4助攻，他坦言這場比賽就是場震撼教育，「不管是進攻、防守、失誤過多、籃板球、數據也不如對手、身材條件也輸對手一大截，以我們的表現來說，會有這樣的結果是可以預期到的，但不能用這場比賽來評斷我們，這是很不公平的。」

胡瓏貿表示，經過這場比賽能夠學習到很多，且發現不足之處，「今天晚上跟明天早上作出修正，明天晚上我們可以再次證明一次。明天是全新的一天，沒有每一天都打這麼不好的，明天就是保持清楚的頭腦、全新的心態，再來面對一次挑戰。」

胡瓏貿（右）。記者余承翰／攝影
胡瓏貿（右）。記者余承翰／攝影
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胡瓏貿瓊斯盃陳盈駿
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