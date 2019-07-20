瓊斯盃／林庭謙、黃泓翰領軍 中華白逆轉印尼收第二勝

2019-07-20 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華白21分差大勝印尼收瓊斯盃第二勝。記者余承翰／攝影 分享 facebook 2019年瓊斯盃男子組進入倒數第二天賽程，中華白迎戰同樣只取得1勝的印尼隊，克服半場打完還落後11分的劣勢，靠著林庭謙個人獨拿20分，加上黃泓翰穿針引線送出15助攻，助隊以97：76逆轉取勝，收下第二勝。

半場打完落後11分的中華白，易籃後找回節奏，靠著林冠均連續搶攻籃下，旅美小將林庭謙內切外投也加入搶分戰局，中華白趁勢打出一波21：5攻勢反超比數，儘管又讓印尼要回領先，中華白在團隊傳導流暢下，靠著周桂羽、陳昱瑞、曾祥鈞連續進攻籃框，三節打完取得8分領先。

決勝節落後的印尼頻頻用外線追分，但中華白射手也立即還以顏色，陳昱瑞接連兩記外線破網，助隊穩住雙位數領先分差，最終就以21分大勝對手。

中華白主帥桑茂森說：「原本賽前教練團有針對印尼擬定些策略，但沒想到對手外線這麼準，對我們的防守造成很大困擾，中場休息時寶兒（楊哲宜）提出希望能在5分鐘追回，球員也真的做到了，他們真的是一群很棒的球員。」

經過教練半場的提醒，身為隊長的黃泓翰也跳出來向隊友喊話，「上半場我們打得太自私，不像我們原有的球風，我跟他們說，我們是國家二隊，是要讓大家看到希望、看到進步，而不該是有這樣的表現。」而他此役扮演穿針引線的角色，全場送出15助攻，並有7分、8籃板、5抄截的全能表現。