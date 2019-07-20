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圖／瓊斯盃林庭謙轟20分 率中華白逆轉印尼收第二勝

2019-07-20 15:22聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

瓊斯盃籃球賽男子組賽事進入倒數第二天，賽前已吞下五連敗的中華白隊，在上半場打完時仍以35比46落後印尼隊，但下半場加強防守，在林庭謙個人獨得20分帶領下，全場五人得分雙位數，終場以97比76逆轉獲勝，收下本屆賽事第二勝。

中華白林庭謙（中）發動轉換快攻，將印尼隊追防球員甩在後頭。記者余承翰／攝影
中華白林庭謙（中）發動轉換快攻，將印尼隊追防球員甩在後頭。記者余承翰／攝影
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中華白周桂羽（左）突破印尼隊貼身防守上籃。記者余承翰／攝影
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中華白曾祥鈞（右）閃過印尼隊防守在籃下放進兩分。記者余承翰／攝影
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中華白97比76擊敗印尼隊，經歷五連敗後終於收下第二勝。記者余承翰／攝影
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中華白林庭謙（右）突破印尼隊貼身防守上籃放進兩分。記者余承翰／攝影
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中華白97比76擊敗印尼隊，經歷五連敗後終於收下第二勝。記者余承翰／攝影
中華白97比76擊敗印尼隊，經歷五連敗後終於收下第二勝。記者余承翰／攝影
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中華白林冠均（右）上籃時放進兩分，並製造印尼隊球員犯規。記者余承翰／攝影
中華白林冠均（右）上籃時放進兩分，並製造印尼隊球員犯規。記者余承翰／攝影
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中華白林庭謙（中）快攻時嘗試飛身扣籃。記者余承翰／攝影
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瓊斯盃
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