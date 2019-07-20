瓊斯盃／中華藍3分雨轟約旦 胡瓏貿暫居得分王

2019-07-20 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北報導



中華藍擊敗約旦，胡瓏貿拿下全場最高24分。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

中華藍隊昨天在新莊體育館下起「三分雨」，全隊共轟進十七顆三分球，以八十九比七十輕取約旦隊，收下五連勝，目前戰績五勝一負暫居第三；其中胡瓏貿外線七投五中、獨拿全場最高的廿四分，而他目前也暫居得分王，但他強調自己不在乎個人獎項，「我只在乎怎麼幫助球隊贏球。」

中華藍擊敗約旦，周儀翔拿下17分。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

在超過三千五百名球迷助威下，首節僅領先對手四分的中華藍，次節手感大爆發，單節共轟進六顆三分球，一舉擴大領先分差。胡瓏貿火力全開，出賽五場共投進十九顆三分球，以場均廿二點四分暫居得分王。

中華藍劉錚拿下15分。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

對此胡瓏貿表示，自己不在乎個人獎項，只在乎怎麼幫助球隊贏球，「感謝帕克教練給我信心，隊友給我信任，知道我手感不錯幫我製造空擋。」

瓊斯盃賽事昨天由中華藍對上約旦，鄉土劇男星陳志強（右）與女友曾智希（左）一同觀看比賽。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

第四節胡瓏貿與約旦艾哈邁德籃下卡位時出現火藥味，險些釀成衝突，胡瓏貿賽後坦言自己那次衝突是故意的，但沒帶有任何情緒，「大家都知道我打球是個非常激情的人，我知道當時情況對我有利，所以我試著讓他有更多情緒上的反應，讓他頭腦無法冷靜。」

中華白對伊朗，賴廷恩攻下全隊最高的13分。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

下一戰中華藍將面對至今不敗的菲律賓隊，胡瓏貿表示，晚上會回去看影片，讓菲國兩大主將減少持球與製造他們犯規麻煩。帕克也認為，雖然菲律賓並不好惹，但仍相信有贏球機會。

中華白周桂羽（右）生日出賽繳11分。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

而中華白隊昨天面對擁有身高優勢的伊朗隊，儘管最終以六十七比七十六落敗，吞下五連敗，總教練桑茂森仍給予子弟兵肯定，「經過這幾場比賽，球隊在防守上做了修正，昨天對日本、今天對伊朗，都展現出良好的積極性及企圖心，這是白隊想讓外界看到的。」