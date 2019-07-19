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瓊斯盃／胡瓏貿狂轟24分 中華藍擊退約旦

2019-07-19 21:12聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

瓊斯盃籃球賽今天由中華藍對上約旦，中華藍從首節就領先對方，最後以86：69奪勝，其中有四位選手得分上雙，胡瓏貿更拿下全場最高24分。

中華藍對約旦，中華隊胡瓏貿拿下全場最高24分幫助中華隊擊退約旦。記者葉信菉／攝影
中華藍對約旦，中華隊胡瓏貿拿下全場最高24分幫助中華隊擊退約旦。記者葉信菉／攝影
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中華隊胡瓏貿拿下全場最高24分。記者葉信菉／攝影
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中華藍對約旦，中華隊周儀翔拿下17分。記者葉信菉／攝影
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中華藍對約旦，劉錚拿下15分。記者葉信菉／攝影
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瓊斯盃胡瓏貿
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