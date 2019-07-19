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圖／瓊斯盃伊朗長人禁區肆虐 中華白落敗

2019-07-19 15:06聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

瓊斯盃賽事今天由中華白對上伊朗，伊朗發揮身高優勢肆虐禁區，使得中華白首節得分就落後雙位數，末節稍有反撲但仍不敵伊朗，最後以76：67落敗。而中華白隊的賴廷恩也攻下全隊最高的13分。

伊朗長人MOHAMMAD YOUSOF VAND（左）肆虐禁區，攻下25分16籃...
伊朗長人MOHAMMAD YOUSOF VAND（左）肆虐禁區，攻下25分16籃板。記者葉信菉／攝影
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中華白隊林庭謙攻下9分。記者葉信菉／攝影
中華白隊林庭謙攻下9分。記者葉信菉／攝影
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中華白隊吳永盛（左）攻下11分，其中三分球四投二中。記者葉信菉／攝影
中華白隊吳永盛（左）攻下11分，其中三分球四投二中。記者葉信菉／攝影
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中華白隊賴廷恩攻下全隊最高的13分。記者葉信菉／攝影
中華白隊賴廷恩攻下全隊最高的13分。記者葉信菉／攝影
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