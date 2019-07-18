親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

不斷更新╱30年來最慘！京都動畫工作室遭縱火 已釀33死

楊世光PO來回上海影片 王奕凱認輸將到新黨發千份雞排

運動筆記振作光憑跑步就能賺錢養家，還有這麼好的事？
健行筆記登山隊伍的守護者-淺談留守人的角色扮演聖母登山步道.三角崙山【台灣製造.國際認證的抹茶冰淇淋】
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

瓊斯盃／中華藍94:57大勝印尼

2019-07-18 21:34聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

威廉瓊斯盃回到新莊續戰，中華藍晚間出戰印尼，最終以94:57大勝印尼。張博勝繳出全場最高20分，外帶3籃板3助攻，陳盈駿劉錚各貢獻13分。

劉錚（左）單場拿下13分。記者林澔一／攝影
劉錚（左）單場拿下13分。記者林澔一／攝影
分享
陳盈駿拿下13分。記者林澔一／攝影
陳盈駿拿下13分。記者林澔一／攝影
分享
張博勝（右）獨得20分。記者林澔一／攝影
張博勝（右）獨得20分。記者林澔一／攝影
分享

瓊斯盃陳盈駿劉錚
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-18 19:00

瓊斯盃／對日從輸20分到8分差 桑茂森：讓對手看到進步

2019-07-18 20:09

瓊斯盃／歸化洋將不夠 日混血大軍壓境

2019-07-16 23:38

瓊斯盃／禁區全病倒 曾祥鈞獨撐中華白

2019-07-16 23:35

佛光盃／高承恩狂轟外線 健行開紅盤

2019-07-16 22:28

瓊斯盃／中華白不敵約旦 第2勝再等等

2019-07-16 21:34

瓊斯盃／NBA G聯盟圓夢 南韓李大成稱華格納貴人

2019-07-16 20:09

瓊斯盃／前NBA柏克曼領銜 菲律賓宰南韓保不敗金身

2019-07-16 19:42

瓊斯盃／母親致信JBA爭取國家隊 混血渡邊飛勇籃排兼修

2019-07-16 18:21

瓊斯盃／赴加國修心理系 譚傑龍為職業生涯鋪路

2019-07-16 16:40

JHBL／自籌訓練經費逐夢 宜蘭員中女籃義賣希望魚丸

2019-07-16 15:41

籃球／CBL等不到第4隊 SBL第17季加快腳步

2019-07-16 00:25

瓊斯盃／台灣內戰藍勝白 陳盈駿讚學弟

2019-07-16 00:21

瓊斯盃／中華藍逆轉勝 陳盈駿：看到學弟不畏懼

2019-07-15 22:13
看更多

熱門文章

印尼羽賽／泰國女將望球興嘆 戴資穎直落二晉8

2019-07-18 11:49

NBA／為快艇、湖人效力？ 歐尼爾：兩隊我都不要

2019-07-18 11:13

MLB／傳聞篤定跳出合約 查普曼：100%洋基人

2019-07-18 07:57

NBA／帕金森氏症狀加劇 前爵士教皇史隆傳命危

2019-07-18 09:59

男籃世界盃／死亡之組 2大NBA球星缺陣

2019-07-18 11:05

MiLB／張育成大號滿貫砲飛出球場 逆轉當英雄

2019-07-18 10:25

印尼羽賽／苦戰3局扳倒超級丹 周天成驚險晉8強

2019-07-18 13:14

NBA／再同隊朗多與卡珍斯 戴維斯笑稱是詹皇加入我們

2019-07-18 12:46

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

NBA／「球哥」湖人夢碎 品牌商品賤賣準備收？

2019-07-18 13:39

NBA／康特接厄文11號 華克盼綠衫軍邁向新時代

2019-07-18 09:34

中職／比賽時間落落長 本季破紀錄無懸念

2019-07-18 07:00

NBA／鵜鶘換來湖人3小將 哈特請求別再送走我

2019-07-18 13:37

NBA／交易無門 雷霆轉念盼保羅助年輕球員接班

2019-07-18 10:59

MLB／主場首勝球送老婆 達比修：但她可能不要

2019-07-18 06:55

MLB／陳偉殷中繼未失分 教士新秀擦身無安打賽

2019-07-18 10:00

NBA／奪冠後失兩大主力 暴龍主帥稱未來難評估

2019-07-18 13:32

中職／彭政閔超越張泰山 1076得分列史上第1

2019-07-17 23:06

NBA／堅信哈登、衛少組合 丹東尼：除非化學反應不對

2019-07-18 16:23

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-18 19:00

NBA／暴龍冠軍教頭諾斯領軍 加拿大公佈世界盃名單

2019-07-18 09:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top