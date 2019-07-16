瓊斯盃／中華白不敵約旦 第2勝再等等

2019-07-16 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



林庭謙10分、籃板抄截各2。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 瓊斯盃男籃賽最後一天彰化賽程，中華白隊迎戰國家隊陣容約旦隊，陣中3大長人謝宗融、孫思堯、台銀長人范士恩都缺陣，遭約旦贊恩（Zane Najdawi）肆虐禁區，終場69：93不敵約旦，苦吞3連敗，第2勝休兵一天後回到新北新莊再戰。

22歲的贊恩身高206公分，就讀美國哥倫比亞要塞軍校（Citadel University ）效力NCAA一級球隊，父親是約旦人，任職於美國國防部駐外，贊恩則在美國猶他州出生，全家人隨著父親工作四遷，義大利、葡萄牙、德國、美國肯塔基州以及維吉尼亞州都有他們的足跡。

白隊首節在吳永盛帶動下，與約旦隊戰成平手，但次節贊恩有裡有外，反觀中華白隊命中率下滑，加上禁區遭遇阻礙，易籃後再被對手持續擴大領先。末節周桂羽、謝亞軒，倒數5分鐘連續三分外線追分為時已晚。

曾祥鈞13分、4籃板最佳，周桂羽、林庭謙10分，約旦隊5人得分上雙，贊恩28分、10籃板，優瑟夫（Yousef Abu Wazaneh）15分、8籃板、兩抄截，法迪（Ibrahim Fadi）13分、7助攻、6籃板。

主帥桑茂森坦言禁區守不住對方球員，即便面對世界盃球隊，也不該有此表現，「籃板只拿下20顆應該是看過最少，太多一對一和單打，分享球沒有做好。」