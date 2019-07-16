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影／瓊斯盃 中華白出戰約旦半場32比40暫落後

2019-07-16 20:05聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中華白與約旦今天在彰化體育館進行本季最後一場在彰化的賽事，中華白靠著雙箭頭林庭謙與曾祥鈞的內外攻勢各得到7分，上半場結束以32比40暫時落後。

中華白曾祥鈞上半場結束得到七分。記者黃仲裕／攝影
中華白曾祥鈞上半場結束得到七分。記者黃仲裕／攝影
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中華白林庭謙上半場結束得到七分。記者黃仲裕／攝影
中華白林庭謙上半場結束得到七分。記者黃仲裕／攝影
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