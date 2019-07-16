瓊斯盃／赴加國修心理系 譚傑龍為職業生涯鋪路

2019-07-16 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



加拿大隊譚傑龍跳投。圖／中華籃協提供 分享 facebook

國內籃壇新生代長人，203公分台美混血譚傑龍，泰山高中畢業後遠赴加拿大，兼顧籃球與課業。加拿大求學一年間也開闊視野，不排除挑戰歐陸賽場，對運動心理學有興趣的他，也將選擇心理系就讀，為籃球職業生涯鋪路。

有別於高中練習時間長，譚傑龍表示，到大學UBC後，練習時間少了很多，讓球員更多自主規劃，一天最多上午練兩小時，下午重訓或自主訓練，「我們練4天打2天形式，一到四練球，針對周末要對戰的兩支球隊作戰術演練，五、六比賽。」

譚傑龍去年以18歲之齡，入選中華隊世界盃男籃資格賽培訓大名單，今夏則與中華白隊一同集訓，瓊斯盃回歸母校出賽。

譚傑龍認為，中華隊外教帕克（Charlie Parker）與UBC主帥韓森（Kevin Hanson）戰術體系相差不太，帕克相對更重帶心，反觀加拿大比較偏數據派，「帕克教練很會帶心，著重在我們態度，只要展現拚勁、全力以赴就會給予鼓勵。」

談到大學生活，譚傑龍很能適應，學業上也已經有了初步藍圖，「因為之後還是想朝職業籃球發展，運動心理系或許會有所幫助。」

譚傑龍表示，赴加拿大前原本考慮未來打SBL或CBA，但球隊不少學長也往歐洲聯賽挑戰，自己也躍躍欲試，「之後也會研究一下，或許先去歐洲後再去CBA挑戰。」

這回帶隊友來台，譚傑龍不忘當襯職地主，「第一天隊友都怕怕的不敢吃，我第二天馬上介紹他們吃台灣早餐蔥抓餅、鐵板麵。他們現在海鮮、炒飯、炒麵都超愛。」