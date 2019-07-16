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JHBL／自籌訓練經費逐夢 宜蘭員中女籃義賣希望魚丸

2019-07-16 15:41聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

征戰JHBL宜蘭縣員山國中女籃隊，藉由義賣魚丸籌措訓練經費，追逐籃球夢。 報系資...
征戰JHBL宜蘭縣員山國中女籃隊，藉由義賣魚丸籌措訓練經費，追逐籃球夢。 報系資料照
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征戰JHBL(國中籃球聯賽)的宜蘭縣員山國中女籃隊，球員為了實現她們籃球夢想，自己籌措訓練經費，於今年再度展開義賣魚丸的活動，期待各界能大力協助，幫助球隊許多家庭困苦的孩子，讓原本遙不可及的夢想得以實現。

員山國中女籃隊曾於104學年度拿下甲組亞軍，為宜蘭縣打造最佳成績，而上一學年度也打進8強，隨著新學年度展開，球隊也積極展開訓練全力拚戰。

在資源匱乏及訓練經費有限下，去年教練游宸翔與球員們想到利用義賣魚丸的方式來擴充經費，還特別走上街頭推廣。去年義賣帶給她們資助，她們也感恩各界的幫助，咬緊牙根努力練習。今年再度以賣魚丸的方式，希望大家能夠延續對員中女籃的熱情支持，購買一顆小小的希望魚丸來完成大大夢想目標。

義賣扣除成本所得將用於今年球隊孩子們的訓練裝備、移地比賽，以及家境困苦孩子的補助費用，讓員中女籃成為每一位愛打球的孩子們希望及夢想園地

員山國中女籃隊特別製作影片感謝各界協助，也希望今年再度給她們熱情支持。並寫下：

「走過了義賣的第二個年頭

也因為有了您們的幫助

得以讓孩子們完成學業及籃球的夢想

我們會一直秉持著感恩的心

希望大家能繼續支持我們今年的義賣

我們也會用最大的行動力去表達對您們的感謝

員中女籃～謝謝您們。」

購買希望夢想魚丸網址

宜蘭縣員山女籃隊。 報系資料照
宜蘭縣員山女籃隊。 報系資料照
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夢想義賣北一女
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