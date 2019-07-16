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瓊斯盃／台灣內戰藍勝白 陳盈駿讚學弟

2019-07-16 00:21聯合報 記者林宋以情／彰化報導

中華藍隊陳盈駿（持球者）切入。 記者林宋以情／攝影
中華藍隊陳盈駿（持球者）切入。 記者林宋以情／攝影
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瓊斯盃男籃賽昨天上演台灣內戰，中華藍隊迎戰中華白，首節落後八分，藍隊隊長陳盈駿次節跳出，第三節領銜轟出卅一比十五反擊，終場八十七比七十七保住顏面，拚出三連勝。

陳盈駿此役拿下廿分、含四記三分球，外帶七助攻、四籃板，他也稱讚學弟態度值得讚賞，「他們上場不畏懼，勇敢向學長對抗，也想到自己過去在白隊的樣子。也很開心帕克教練的體系能延續，在我們身上發揮極致。」

從白隊一路打上藍隊，陳盈駿表示，過去就是以陳世念、洪至善、蘇翊傑為榜樣，私下也會向學長請益，期望有一天能夠銜接上來，「對上白隊當然心情亢奮，也希望有更多機會跟學弟做交流，可以幫助他們。」

藍隊陳盈駿（持球者）與白隊吳永盛對位。 圖／中華籃協提供
藍隊陳盈駿（持球者）與白隊吳永盛對位。 圖／中華籃協提供
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白隊首節展現企圖心，在旅美小將吳永盛率領下，打出廿五比七攻勢，次節藍隊總算找回節奏，易籃後陳盈駿、胡瓏貿張博勝攜手外線攻勢，一口氣擴大雙位數分差。

三年前曾率白隊擊敗藍隊的帕克，今年任藍隊主帥，表示手心手背都是肉，此役讓楊宜峰、吳永仁輪流執教上、下半場。

「我希望這是一場全台灣的比賽，勝利屬於兩位助理教練。」帕克坦言心情苦澀參半，表示這是他從未有過的感受，贏球以外也為白隊第四節持續咬緊比分，不放棄精神引以為傲，並希望將所學傳承給助理教練。

瓊斯盃陳盈駿吳永仁胡瓏貿張博勝
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