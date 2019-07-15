瓊斯盃／中華藍逆轉勝 陳盈駿：看到學弟不畏懼

2019-07-15 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



瓊斯盃男籃賽15日由中華藍隊迎戰中華白，藍隊周儀翔此役輪休，首節陷入8分落後，所幸藍隊隊長陳盈駿次節跳出，終場87：77率隊逆轉勝，他也讚賞學弟態度，不畏懼勇敢對抗。

白隊首節展現企圖心，在旅美小將吳永盛率領下，打出25：7攻勢，次節藍隊總算找回節奏，易籃後陳盈駿、胡瓏貿、張博勝攜手外線攻勢，一口氣回敬31：15，擴大雙位數領先。

陳盈駿此役拿下20、外帶7助攻、4籃板，陳盈駿也稱讚學弟態度值得讚賞，「他們上場不畏懼，勇敢向學長對抗，也想到自己過去在白隊的樣子。也很開心帕克教練的體系能延續，在我們身上發揮極致。」

從白隊一路打上藍隊，陳盈駿表示，過去就是以陳世念、洪至善、蘇翊傑為榜樣，私下也會向學長請益，期望有天能夠銜接上來，「以前就是慢慢觀摩學長，對上白隊當然心情亢奮，也希望有更多機會跟學弟做交流，可以幫助他們。」

拿下20分的吳永盛，次節還一度與學長陳盈駿手臂糾纏，吞下雙方犯規，吳永盛表示，肢體碰撞兵家常事，跟學長場上拚球場外仍是好感情。

吳永盛說，賽前桑茂森教練也提醒，場上就不管學長學弟，「想辦法去搶藍隊的位置，他們也不會想下來 。最積極的態度在場上，機會來了就出手。」