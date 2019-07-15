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CBL低調接觸3企業 盼一個月後籌滿4隊開打

2019-07-15 19:45中央社 台北15日電

中華職籃大聯盟（CBL）秘書長唐旭鴻今天表示，由於超級籃球聯賽（SBL）剩餘3隊表態不加盟，他們退而求其次，尋求其他企業籌組新球隊加盟，目標是一個月後，籌滿4隊開打。

今年SBL賽季結束後，CBL全力推動希望年底上路，可惜僅獲得台灣啤酒、台灣銀行與金門酒廠等3隊支持，處於3缺1，仍欠1隊的尷尬局面。

今天是CBL加盟大限最後一天，SBL最後3隊包括新北裕隆納智捷、富邦勇士以及桃園璞園建築，均向聯盟表態不加盟，CBL下午4時則在立法院召開內部會議，討論聯盟未來走向。

唐旭鴻受訪時坦言，在球隊表態前，他們就已得知各隊的立場和態度，因此也早有準備、提前佈局，私下接觸3家中型企業，勸說籌組球隊加盟CBL。

對於已接觸過的企業主，唐旭鴻態度保留，僅表示這些企業還在考慮中，目前無法曝光。他也坦言：「已表態參加CBL的球隊中，包括台銀與台啤都屬公營企業，所以一開始的計畫中，並未找其他公營企業加入。」不過接下來，CBL也會詢問公營企業籌組球隊的意願。

CBL籌組一波多折，球隊加盟意願也不如預期，加上時間緊迫，唐旭鴻坦言，由於時間所剩不多，因此設定在一個月的時間內，希望得到其他企業首肯籌組新球隊並加盟，讓賽季可以如期上路。

SBL富邦勇士台啤
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