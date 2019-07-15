籃球／富邦勇士申請加盟ABL 將以新莊為主場

2019-07-15 16:41 中央社 台北15日電



SBL冠軍隊富邦勇士今天表態不加盟CBL，據悉本季他們將另闢戰場、轉戰ABL東南亞職業籃球聯賽。 聯合報系資料照 分享 facebook

SBL冠軍隊富邦勇士今天表態不加盟CBL，據悉本季他們將另闢戰場、轉戰ABL東南亞職業籃球聯賽，也是繼寶島夢想家後，台灣第2支進軍ABL的球隊，主場將設在新莊體育館。

富邦在第16季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽，以4比0橫掃台灣啤酒，奪得隊史首冠，季外中華職籃大聯盟（CBL）崛起，號召SBL球隊籌組全新聯盟，富邦遲遲沒有點頭，主因之一在於，CBL已公開宣示，創賽前3年無法施行主客場制。

富邦育樂總經理蔡承儒，今年3月曾造訪彰化縣立體育館，當時他就對ABL寶島夢想家的主場經營模式印象深刻，接下來他與媒體餐敘時，也談及若職業籃球無法落實主客場制，跟SBL相比只是換湯不換藥、意義不大，口風中已透露出端倪。

據悉早在富邦奪得隊史首冠後，5月就已向ABL正式提出申請加盟，不過礙於台灣已有寶島夢想家一支球隊，加上部分技術性問題一度卡關，因此遲遲沒有拍板定案，而ABL官員日前也飛來台灣與球團開會，不過是否同意富邦加盟，目前還沒完全定案。

ABL目前共有10支球隊，富邦加盟後預計將成為第11隊，而台灣也是澳門之外，第2個同地卻擁有2支球隊的特例。

台灣籃壇季外紛紛擾擾，催生多時的CBL是否能夠如期開打仍有變數，老字號球隊達欣工程男籃甚至提前宣布重返社會甲組戰場，加上SBL冠軍富邦又宣布出走，也讓台灣籃壇的未來增添更多變數。