親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

運動筆記升格銅標有多難?-談談IAAF的標籤認證【裝備心得】RUN 希望路跑團的 ASTRO 評測
健行筆記盛夏酷暑中來走跨越百年的歷史古徑＠灣潭古道（淡蘭古道中路）吃驚的天池的廚房
NBA2019夏季聯賽- 老鷹 vs. 馬刺 (7月13日)2019夏季聯賽- 拓荒者 vs. 公鹿 (7月13日)

影／瓊斯盃中華藍對伊朗上半場結束 暫時以48比36領先

2019-07-13 20:40聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

瓊斯盃中華藍今天在彰化體育館進行第二場的比賽，中華藍前兩節不斷發動攻勢，尤其在劉錚拿下19分、陳盈駿拿下12分的帶動下，上半場結束 暫時以48比36領先。

中華藍球員劉錚上半場拿下19分。記者黃仲裕／攝影
中華藍球員劉錚上半場拿下19分。記者黃仲裕／攝影
分享
中華藍球員陳盈駿大爆發拿下12分。記者黃仲裕／攝影
中華藍球員陳盈駿大爆發拿下12分。記者黃仲裕／攝影
分享

瓊斯盃陳盈駿劉錚
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

瓊斯盃／中華白6分負韓 曾祥鈞麻辣鍋換獎金

2019-07-13 19:57

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-13 18:56

影／瓊斯盃 中華白上半場暫落後韓國

2019-07-13 18:23

瓊斯盃／三分六投全中 胡瓏貿：骰子總會丟到6

2019-07-13 00:33

瓊斯盃／洋將被借中華白照贏 教頭：影響不大

2019-07-13 00:29

瓊斯盃／胡瓏貿三分狂飆 中華藍2分飲恨負日

2019-07-12 22:52

籃球／富邦勇士系際冠軍盃 最強8支系隊出線

2019-07-12 20:13

影／瓊斯盃在彰化體育館舉行開幕式 各國好手齊聚一堂

2019-07-12 20:06

瓊斯盃／首戰尬中華白 譚傑龍好心提醒戰術

2019-07-12 18:33

瓊斯盃／中華白延長賽搶勝 林庭謙：每場都想贏

2019-07-12 16:35

影／瓊斯盃林庭謙三分球連發 中華白延長賽奪首勝

2019-07-12 15:45

影／瓊斯盃開幕戰 中華白半場2分落後加拿大

2019-07-12 14:12

Jr.NBA／重演逆轉好戲 泰山拿下冠軍

2019-07-11 00:20

Jr.NBA／劉丞勳負傷拚 泰山二連勝奪冠

2019-07-10 22:48
看更多

熱門文章

溫網／費德勒擊敗納達爾 決賽對戰約克維奇

2019-07-13 03:41

NBA／前水貨狀元加入火箭 合約為非保障

2019-07-13 11:50

NBA／詹皇換6號先暫停 因23號球衣已量產

2019-07-13 10:26

NBA／傳4隊有意伊古達拉 灰熊想換回首輪籖

2019-07-13 10:52

NBA／感性謝雷霆 衛少：是你們讓這裡如此美麗

2019-07-13 09:18

NBA／哈登、衛少添搭檔 錢德勒協議加入火箭

2019-07-13 11:31

NBA／奪冠熱門快艇 新組合讓人想起喬丹配皮本

2019-07-13 15:11

NBA／再次聯手衛少 哈登不擔心會互斥

2019-07-13 13:00

NBA／選擇湖人 布萊德利：詹皇、AD是主因

2019-07-13 18:10

溫網／費納大戰勝出 費德勒：我感到筋疲力盡

2019-07-13 08:21

溫網／謝淑薇打進女雙決賽 挑戰生涯第三座大滿貫冠軍

2019-07-12 23:56

NBA／稱西蒙斯苦練有成 哈里斯：他跳投好極了

2019-07-13 13:35

中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

2019-07-13 11:36

MLB／洋基完封藍鳥 杰曼挾犀利曲球收第11勝

2019-07-13 10:03

NBA／暴龍無意交易核心 明夏瞄準巨額薪資空間

2019-07-13 18:30

NBA／KD、厄文合約藏玄機 激勵獎金助簽喬丹

2019-07-13 12:20

NBA／與安比德合組雙塔 霍福特：非常興奮

2019-07-13 14:21

溫網／費德勒晉決賽 大滿貫45年來最高齡

2019-07-13 11:58

中職／不留日職來台灣 川崎宗則就愛挑戰新環境

2019-07-13 12:54

世大運／二退南韓亞運銀牌 蘇柏亞跆拳道奪金

2019-07-13 00:57

MLB／全隊穿45號追思隊友 天使演接力無安打

2019-07-13 13:59

溫網／約克維奇闖決賽 賽後鎖定「費納大戰」

2019-07-13 00:34

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-13 18:56

中職／曼尼8月來台 味全龍想找「知念型」洋將

2019-07-13 13:08

溫網／詹詠然組合晉混雙決賽 再拚大滿貫金盃

2019-07-13 02:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top