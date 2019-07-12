瓊斯盃／胡瓏貿6記三分球白做工 中華藍不敵日本

2019-07-12 22:38 中央社 台北12日電



2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今天開打，中華藍隊胡瓏貿單場三分球投6中6，但全場幾乎落後於日本隊，決勝節靠著劉錚三分打追到1分差，仍無力反攻，以75比77吞敗。

中華藍隊此役得分點集中在胡瓏貿、劉錚，胡瓏貿包辦全隊最多25分，另有3籃板、1助攻，劉錚則繳出18分、4助攻。

中華藍隊這次瓊斯盃以去年亞運陣容為主要班底，原先接受中華民國籃球協會歸化測試的中華藍隊洋將皮特曼（Dexter Pittman）日前練習時受傷，改由白隊洋將佛勞維斯（John Florveus）頂替。

中華藍隊首戰遇到日本隊就陷入苦戰，本屆日本隊主要以國內聯賽的球員以及年輕旅外球員為核心，而藍隊開賽進攻當機，首節尾聲靠著胡瓏貿連得4分，將比分將拉近至16比19。

胡瓏貿延續首節攻勢，第二節連拿7分，包括2記三分球，縮小差距，但中華藍隊上半場多數時刻手感冰冷，中場結束時以30比43落後。

雙方易籃後，中華藍隊及時回神，在陳冠全與胡瓏貿帶領下，打出一波13比0攻勢，追成43比43平手，但日本隊攻勢再起，中華藍隊靠著張博勝上場後外線連發，穩住戰局，前三節結束，僅落後3分。

胡瓏貿決勝節與日本隊互飆三分球，加上劉錚三分打，一度將比數追成75比76，但胡瓏貿未能把握讀秒階段最後一擊，終場中華藍隊以75比77落敗。

胡瓏貿表示，今天球隊在鞏固防守籃板以及爭搶進攻籃板方面，做得不夠多，若能積極搶進攻籃板，鞏固好防守籃板，將對方歸化球員逼到外圍，也許就不會讓對手有那麼多搶二波籃板的機會。

今天單場飆進6記三分球、外線命中率百分之百，胡瓏貿自認，此役三分球手感不錯，希望能保持到下一場。

瓊斯盃首日賽程結束，中華白隊延長賽以92比84氣走加拿大，菲律賓以98比72大勝伊朗，韓國以69比64擊退約旦，中華白隊13日將與韓國隊交手，中華藍隊將迎戰伊朗隊。