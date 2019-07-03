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WSBL／放棄教職投身選秀 陳亭羽成選秀榜眼

2019-07-03 16:52聯合報 記者劉肇育╱即時報導

陳亭羽（左二）在首輪第二順位被台元選入。記者侯永全／攝影
陳亭羽（左二）在首輪第二順位被台元選入。記者侯永全／攝影
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在今年UBA賽季結束後，北市大陳亭羽一度想選擇高掛球鞋到永平國小續任教職，不過在無法割捨最愛的籃球下，她決定投身首屆WSBL選秀會，並在首輪第二順位被台元女籃挑中，延續球員生涯。

陳亭羽在今天選秀會上成為除了佛光大學三劍客楊芷瑜、彭惠貞與林嘉慈外，另一名獲選的待選球員，也是首屆選秀會的榜眼，對於如願獲選她說：「其實坐在台下真的很焦慮，很怕沒被叫到名字，不過錢姐（錢薇娟）、瑛姐（張慧瑛）在選秀前就跟我說，不論到哪一支球隊都要盡力表現。」

陳亭羽過去曾兩度入選瓊斯盃中華白隊，不過近年來她也提早為生涯進行規劃，並前往永平國小擔任代理老師，讓她一度打算在畢業後投入教職，不過對於籃球的無法割捨，仍讓她回心轉意投入選秀，「總覺得中途就放棄很可惜，所以才決定投入選秀，但也因此對於那些帶過的小朋友覺得很不好意思。」

台元教練周泓諭表示，從高中時期就注意到陳亭羽的表現，並認為她是一名不會害怕且很有想法的球員，「我們希望她第一年能把自己的特色表現出來，跟我們隊上的年輕球員有好的搭配。」

對於WSBL首度舉辦選秀會，周泓諭也抱持著正面態度，「我認為這是一次好的開始，讓球隊與球員都有更多的選擇，戰績不好的球隊也有機會選到指標性的球員。」

選秀瓊斯盃

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