瓊斯盃／12日起彰化開打 多國派國家代表隊參賽

2019-07-02 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽首度移師彰化縣體育館舉辦，今天球員到彰化宣傳，還品嚐了彰化肉圓，邀請大家到彰化看球賽吃肉圓。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽首度移師彰化縣體育館舉辦，男子組將於7月12日至16日在彰化開打，由於世界盃籃球賽在即，日本、韓國、伊朗、約旦與印尼均派出國家隊陣容來台參賽，讓球迷得以近距離觀賞國際級的籃球盛會。

中華藍、白隊球員今天與中華民國籃球協會理事、彰化縣議長謝典林、彰化縣長王惠美、立委黃秀芳等人一起為瓊斯盃籃賽宣傳，球員們還品嘗了彰化肉圓，邀請大家到彰化看球賽吃肉圓。

本屆瓊斯盃男子組共9隊參賽包括日本、韓國、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼等7支外國勁旅，及中華藍、白兩支地主隊與會，加拿大UBC大學也大有來頭，正是混血旅外小將譚傑龍的母校。

瓊斯盃首度移師彰化，謝典林說「把瓊斯盃帶到彰化，是他的夢想！」，也希望透過籃球來讓彰化縣更加國際化。

彰化體育館男子組賽程十二日開打至十六日，十二日晚間六點半舉行開幕式，下午一點先由中華白力拚加拿大隊，晚間七點由中華藍迎戰日本隊。十八日起轉戰新莊體育館，廿一日的最終戰則是傳統宿敵對決，中華藍迎戰韓國隊。

中華隊今年以嶄新風貌迎戰，藍隊將由帕克（Charlie Parker）執教，楊宜峰、吳永仁出任助理教練，並由新世代領袖陳盈駿領銜，包括李維哲、林韋翰、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌、李德威與郭少傑，陣中有新世代球員接班，也有SBL老將壓陣，而藍隊中陳冠全，就是彰化在地人，他高中就北上延續籃球生涯。

白隊則由國體大教練桑茂森、輔大教練楊哲宜與台師大教練王志群領軍，成員包括包含賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、范士恩、謝宗融、曾祥鈞與孫思堯，陣中有旅外好手，也有UBA表現精采的新秀球員，實力甚至不遜於藍隊，更將打出年輕球員的氣勢。

上季效力寶島夢想家的吳永盛，再度代表中華隊白隊出賽，本屆瓊斯盃也算「半個地主」，他認為彰化的熱情球迷，絕對會讓首次進軍彰化的瓊斯盃熱鬧滾滾。

本屆瓊斯盃在籃協強力主導下，藍、白兩隊皆有測試洋將參賽，包括藍隊身高208公分擁有四年NBA經歷的皮特曼（Dexter Pittman）與白隊身高211公分的佛洛維斯（John Florveus），兩人的表現將可能決定未來中華隊歸化球員人選，也是一大焦點。