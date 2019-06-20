瓊斯盃／首度主場當國手 張博勝：遲到比不到好

2019-06-20 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台銀張博勝是這次中華藍隊陣中最資深的球員。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月份將在彰化縣立體育館、新莊體育館點燃戰火，中華藍、白男女籃隊今天齊聚一堂為比賽造勢，男子組中華藍隊今年由外籍教練帕克執掌兵符、陳盈駿擔任隊長，32歲的台銀後衛張博勝生涯首度在主場披上國家隊戰袍，直呼遲到總比不到好。

今年瓊斯盃男子組賽事7月12日至16日在彰化體育館舉行，18日到21日回到新莊體育館，中華藍隊由去年亞運換血班底為主力，搭配上生涯第二度入選國家隊、首度在主場出賽的台銀射手張博勝。

張博勝去年曾入選世界盃亞太區資格賽國手，不過在日本客場比賽登場3分鐘就傷退，今年他再獲選訓委員青睞進入中華藍隊，成為陣中最資深的球員。

首度披上中華隊戰袍在主場出賽，張博勝相當期待，「總算能在家人和朋友面前代表中華隊打球，感覺真的不同，這次教練選我當副隊長輔助隊長盈駿，希望我能協助隊上球員多溝通。」

張博勝坦言，雖然近兩年才披上國家隊戰袍，今年首度在主場出賽，「年輕時會因為錯過入選機會感到懊惱，但唾手可得的東西可能比較不懂得珍惜，這次入選讓我覺得更可貴。」

張博勝也開玩笑表示，雖然自己與黃金世代的球員是同世代，但自己卻不屬於「黃金」的那一批，「我走得比較慢，能走到這一步還是一種肯定。另外，8月3日是我的婚期，瓊斯盃開打時更是老婆生日，希望能藉此幫中華隊沖喜。」

今年男子組賽事除了地主中華藍白隊外，包括伊朗、南韓、約旦都派出國家隊一軍出征，日本扣除旅外球員後派出國內精英參賽，比賽強度將會是近年最激烈的一屆。