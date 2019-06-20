親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

運動筆記肌肉狀態讓你的姿勢有問題？燒脂跑
健行筆記驚心動魄之黃金五、六稜分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！
NBAKawhi Leonard於暴龍封王遊行致詞Kawhi Leonard五大好球 (2019年季後賽)

瓊斯盃／首度主場當國手 張博勝：遲到比不到好

2019-06-20 16:37聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台銀張博勝是這次中華藍隊陣中最資深的球員。記者劉肇育／攝影
台銀張博勝是這次中華藍隊陣中最資深的球員。記者劉肇育／攝影
分享
2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月份將在彰化縣立體育館、新莊體育館點燃戰火，中華藍、白男女籃隊今天齊聚一堂為比賽造勢，男子組中華藍隊今年由外籍教練帕克執掌兵符、陳盈駿擔任隊長，32歲的台銀後衛張博勝生涯首度在主場披上國家隊戰袍，直呼遲到總比不到好。

今年瓊斯盃男子組賽事7月12日至16日在彰化體育館舉行，18日到21日回到新莊體育館，中華藍隊由去年亞運換血班底為主力，搭配上生涯第二度入選國家隊、首度在主場出賽的台銀射手張博勝。

張博勝去年曾入選世界盃亞太區資格賽國手，不過在日本客場比賽登場3分鐘就傷退，今年他再獲選訓委員青睞進入中華藍隊，成為陣中最資深的球員。

首度披上中華隊戰袍在主場出賽，張博勝相當期待，「總算能在家人和朋友面前代表中華隊打球，感覺真的不同，這次教練選我當副隊長輔助隊長盈駿，希望我能協助隊上球員多溝通。」

張博勝坦言，雖然近兩年才披上國家隊戰袍，今年首度在主場出賽，「年輕時會因為錯過入選機會感到懊惱，但唾手可得的東西可能比較不懂得珍惜，這次入選讓我覺得更可貴。」

張博勝也開玩笑表示，雖然自己與黃金世代的球員是同世代，但自己卻不屬於「黃金」的那一批，「我走得比較慢，能走到這一步還是一種肯定。另外，8月3日是我的婚期，瓊斯盃開打時更是老婆生日，希望能藉此幫中華隊沖喜。」

今年男子組賽事除了地主中華藍白隊外，包括伊朗、南韓、約旦都派出國家隊一軍出征，日本扣除旅外球員後派出國內精英參賽，比賽強度將會是近年最激烈的一屆。

張博勝瓊斯盃中華隊
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

瓊斯盃／攜手完成換血 帕克：陳盈駿處處是驚奇

2019-06-20 17:16

職籃／715大限定生死 體育署：不希望球團有壓力

2019-06-20 17:47

職籃／重啟加盟大限 盼球團7月15日前表態

2019-06-19 22:34

WSBL／首屆選秀7月3日登場 錢薇娟：樂觀其成

2019-06-19 18:16

HBL／小港高中女籃奪乙級冠軍 高市府獎30萬

2019-06-19 09:29

籃球／國內外教練齊聚交流 新台灣人戴維斯到場分享

2019-06-16 17:57

瓊斯盃／首度移師彰化舉行 門票預售24日中午開賣

2019-06-13 14:29

熱門文章

日職／王柏融敲長打有1打點 打擊率小升至2成97

2019-06-19 20:23

NBA／為榜眼籤鋪路？ 灰熊送主控柯利去爵士

2019-06-20 09:43

NBA／給海瓦德太多機會 史蒂文斯挨批私心誤事

2019-06-19 20:35

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

頂級新秀沒份 暴龍、勇士能否靠選秀再闖決賽？

2019-06-20 07:00

NBA／火箭有意組三巨頭 傳積極追求巴特勒

2019-06-20 11:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top