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職籃／重啟加盟大限 盼球團7月15日前表態

2019-06-19 22:34中央社 台北19日電

CBL訂出7月15日為球團表態是否加盟中華職籃大聯盟的最後期限。 聯合報系資料照
CBL訂出7月15日為球團表態是否加盟中華職籃大聯盟的最後期限。 聯合報系資料照
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行政院政務委員、行政院體育運動發展委員會召集人張景森今晚宴請6支球團代表，除提出新版本的租稅減免方案，也訂出7月15日為球團表態是否加盟中華職籃大聯盟的最後期限。

中華職籃大聯盟（CBL）催生過程一波多折，原訂5月31日為球團表態最後期限，無奈僅有台灣銀行、台灣啤酒與金門酒廠3隊確定加盟，距4隊就開打的最低門檻，始終差了一隊。

為加快CBL進程，張景森也找來6隊代表餐敘，會中他明確表示，希望球團盡快做出決定，若在最後期限前未滿4隊參加，CBL將被迫暫緩，考慮是否延至明年再捲土重來。

CBL秘書長唐旭鴻透露，期限會定在7月中的主因，在於球團代表提出，重大決定必須取得股東共識與同意，由於各隊召開股東會議時間不一，最後折衷選在7月15日。

唐旭鴻表示，球團主要的考量點，主要在於租稅減免法案的具體內容、以及何時會通過，不過他強調：「我還是非常樂觀，因為租稅減免對球團來說，是最具吸引力的條件之一。」

由於距賽季開打時間越來越緊迫，唐旭鴻也透露，就算仍有部分球隊無法立刻做出是否加盟的決定，籌備工作也不會因此停下腳步，「我們下週仍會和球團密切聯繫、溝通，討論一些相關細則，等到參加CBL的球隊確定後，再召集球隊一起溝通討論。」

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