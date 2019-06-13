親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

阿翔謝忻爆婚外情 她評女生這樣做更心機

解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

運動筆記動容的一刻 無限感激😊放下，重新出發 - 2019千歲馬拉松
健行筆記新竹芎林沙坑山苗栗銅鑼員屯山
NBA2019總冠軍賽微電影- Game 5賽事懶人包 (6月12日)

瓊斯盃／首度移師彰化舉行 門票預售24日中午開賣

2019-06-13 14:29聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月12日起在彰化縣立體育館、新北市新莊體育館兩地進行，本屆共有男子組九隊、女子組六隊參賽，門票預售6月24日中午12時起在年代售票系統及各大便利超商購票通路開賣。

本屆瓊斯盃首度移師彰化舉行，男子組賽程在7月12日至16日先在彰化縣立體育館進行，7月18日起移師新北市新莊體育館；女子組賽程7月24日至28日全部安排在新莊體育館。

男子組共有共計有日本、南韓、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼七支外國勁旅，加上中華藍、白兩支地主隊，其中日本、南韓、伊朗、約旦、印尼均派出以國家隊為主體的陣容來台。

女子組計有日本三菱電機無尾熊、南韓國民銀行KB STARS、菲律賓、紐西蘭及中華藍、白六支隊伍，其中紐西蘭及菲律賓是國家隊參賽。

男子組彰化縣立體育館票價1樓特區席600元、2樓席區300元，新北市新莊體育館票價1樓特A區對號席600元、1樓特區席600元、2樓席區400元，女子組免費入場。

男子組於7月12日進行的彰化開幕戰將由中華藍出戰日本，中華白迎戰加拿大，票房保證的中華藍與南韓之戰安排在7月21日新莊體育館；女子組開幕日中華藍隊首戰日本、中華白隊交手南韓。

瓊斯盃國民
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

籃球／金酒不再贊助球隊 網路上吵成一團

2019-06-11 15:59

籃球／姚明添新職位 擔任亞洲籃總第二高職位

2019-06-11 15:09

籃球／金酒撤冠名 CBL方向不變

2019-06-11 00:30

籃球／金酒退出冠名 籃協：是不好的影響

2019-06-10 17:47

籃球／金酒不贊助 職籃：今天才知道

2019-06-10 17:14

SBL／金酒不再冠名球隊 球團：經營暫不受影響

2019-06-10 16:50

熱門文章

NBA／宣布阿基里斯腱斷裂 杜蘭特未來生涯堪憂

2019-06-13 08:45

日職／吉田輝星初登板奪勝 王柏融敲二壘安長打

2019-06-12 19:39

NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44

NBA／KD跟腱撕裂 巴克利：勇士球團該負責

2019-06-12 18:00

NBA／杜蘭特手術 柯爾仍堅持G5讓他復出決定

2019-06-13 09:21

NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06

NBA／G6為杜蘭特而戰 柯瑞：現在充滿動力

2019-06-13 10:57

羽球／大馬名將李宗偉宣布退休 結束光榮生涯

2019-06-13 12:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top