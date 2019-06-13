瓊斯盃／首度移師彰化舉行 門票預售24日中午開賣

2019-06-13 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月12日起在彰化縣立體育館、新北市新莊體育館兩地進行，本屆共有男子組九隊、女子組六隊參賽，門票預售6月24日中午12時起在年代售票系統及各大便利超商購票通路開賣。

本屆瓊斯盃首度移師彰化舉行，男子組賽程在7月12日至16日先在彰化縣立體育館進行，7月18日起移師新北市新莊體育館；女子組賽程7月24日至28日全部安排在新莊體育館。

男子組共有共計有日本、南韓、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼七支外國勁旅，加上中華藍、白兩支地主隊，其中日本、南韓、伊朗、約旦、印尼均派出以國家隊為主體的陣容來台。

女子組計有日本三菱電機無尾熊、南韓國民銀行KB STARS、菲律賓、紐西蘭及中華藍、白六支隊伍，其中紐西蘭及菲律賓是國家隊參賽。

男子組彰化縣立體育館票價1樓特區席600元、2樓席區300元，新北市新莊體育館票價1樓特A區對號席600元、1樓特區席600元、2樓席區400元，女子組免費入場。

男子組於7月12日進行的彰化開幕戰將由中華藍出戰日本，中華白迎戰加拿大，票房保證的中華藍與南韓之戰安排在7月21日新莊體育館；女子組開幕日中華藍隊首戰日本、中華白隊交手南韓。