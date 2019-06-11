籃球／金酒撤冠名 CBL方向不變

2019-06-11 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



職籃預定11月開打，但傳出金酒不再冠名的消息。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職籃聯盟喊出十一月開打目標，承諾參賽的金酒籃球隊卻傳巨變，金門酒廠昨天發出新聞稿表示不再冠名，引起台灣籃壇震撼。籌備中的中華職籃表示，現階段不會受影響；金酒球團昨天也如常練球，將繼續運作。

金酒從第六季ＳＢＬ開始冠名，上月落幕的第十六季也以例行賽第五名成績進入季後賽，不過球團對於金酒不再冠名已有所聞，但沒想到昨天突然發布消息。

球團表示，球隊運作暫時不受影響，「雖然辛苦，還是會繼續運作。」球隊昨天也照常練球，球員透露已有心理準備，「目前沒什麼差別，還是按表操課，也沒心情想這些東西。」

中華職籃（ＣＢＬ）目前緊鑼密鼓籌備中，聯盟祕書長唐旭鴻上月底曾提及，金酒和台銀、台啤隊都已承諾參賽，如今金酒雖撤冠名，聯盟方向不變，仍會先和還沒表態的富邦、裕隆和璞園隊接觸。而本周行政院政務委員、體發會召集人張景森和體育署長高俊雄預定會和各隊代表開會，說明政府租稅相關政策，希望順利推動賽事。

金酒球團表示，職籃隊伍數和相關細節還沒敲定，「但如果ＣＢＬ開始，其他球團投入，我們當然也會參加。」球團盼ＣＢＬ能「端出好東西」，進而吸引更多贊助商進入籃球圈。

金酒撤出冠名前，曾參與前中華職籃（ＣＢＡ）的達欣隊已表態不加入ＣＢＬ，連帶影響第十七季ＳＢＬ走向。人正在印度參加亞洲籃球總會會議的中華籃球協會秘書長李一中表示，金酒退出對籃壇當然是不好影響，但站在籃協立場，ＳＢＬ仍會繼續舉辦，籃協也已預訂好下季場館檔期，現就等ＣＢＬ確定後再做因應方式。