親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記痛苦都是想像的 - 2019長野馬 (BQ 3:02:37 )【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！
健行筆記淡蘭古道北路 Day1：眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路【海外山旅】冰雪世界，前往搭乘新穗高纜，飽覽日本的美麗雪季!
NBA精彩回顧- Kawhi Leonard G4神勇演出 (2019總冠軍賽)2019總冠軍賽微電影- Game 4

籃球／金酒撤冠名 CBL方向不變

2019-06-11 00:30聯合報 記者曾思儒／台北報導

職籃預定11月開打，但傳出金酒不再冠名的消息。 圖／聯合報系資料照片
職籃預定11月開打，但傳出金酒不再冠名的消息。 圖／聯合報系資料照片
分享

中華職籃聯盟喊出十一月開打目標，承諾參賽的金酒籃球隊卻傳巨變，金門酒廠昨天發出新聞稿表示不再冠名，引起台灣籃壇震撼。籌備中的中華職籃表示，現階段不會受影響；金酒球團昨天也如常練球，將繼續運作。

金酒從第六季ＳＢＬ開始冠名，上月落幕的第十六季也以例行賽第五名成績進入季後賽，不過球團對於金酒不再冠名已有所聞，但沒想到昨天突然發布消息。

球團表示，球隊運作暫時不受影響，「雖然辛苦，還是會繼續運作。」球隊昨天也照常練球，球員透露已有心理準備，「目前沒什麼差別，還是按表操課，也沒心情想這些東西。」

中華職籃（ＣＢＬ）目前緊鑼密鼓籌備中，聯盟祕書長唐旭鴻上月底曾提及，金酒和台銀、台啤隊都已承諾參賽，如今金酒雖撤冠名，聯盟方向不變，仍會先和還沒表態的富邦、裕隆和璞園隊接觸。而本周行政院政務委員、體發會召集人張景森和體育署長高俊雄預定會和各隊代表開會，說明政府租稅相關政策，希望順利推動賽事。

金酒球團表示，職籃隊伍數和相關細節還沒敲定，「但如果ＣＢＬ開始，其他球團投入，我們當然也會參加。」球團盼ＣＢＬ能「端出好東西」，進而吸引更多贊助商進入籃球圈。

金酒撤出冠名前，曾參與前中華職籃（ＣＢＡ）的達欣隊已表態不加入ＣＢＬ，連帶影響第十七季ＳＢＬ走向。人正在印度參加亞洲籃球總會會議的中華籃球協會秘書長李一中表示，金酒退出對籃壇當然是不好影響，但站在籃協立場，ＳＢＬ仍會繼續舉辦，籃協也已預訂好下季場館檔期，現就等ＣＢＬ確定後再做因應方式。

張景森行政院金酒SBL

相關新聞

籃球／金酒退出冠名 籃協：是不好的影響

2019-06-10 17:47

籃球／金酒不贊助 職籃：今天才知道

2019-06-10 17:14

SBL／金酒不再冠名球隊 球團：經營暫不受影響

2019-06-10 16:50

SBL／市場經營日趨嚴峻 金酒不再冠名贊助球隊

2019-06-10 13:28

BE HEROES／「俠獸對決」重現 被壽星搶丰采

2019-06-10 00:23

BE HEROES／少俠隊成員 林冠均變心挺野獸

2019-06-09 21:49

BE HEROES／復出拿4分 陳信安：打太保守

2019-06-09 20:48

籃球／低調過生日 陳盈駿：焦點留在球場

2019-06-09 18:48

籃球／野獸的下一步？ 林志傑：還在考慮

2019-06-09 16:58

BE HEROES／俠獸經典對決 少俠隊逆轉勝

2019-06-09 16:30

BE HEROES／和球迷互動 林志傑、田壘DIY小植栽

2019-06-09 14:38

BE HEROES／女籃經典對決 黃郁婷不敢守「馬姐」

2019-06-09 00:23

女籃／再跟文祺連線 馬怡鴻：像找回青春

2019-06-08 20:15

女籃／彭詩晴戰隊三分雨射翻 文祺、馬姐加碼送簽名鞋

2019-06-08 17:25

女籃／BE HEROES經典賽彰化登場 馬怡鴻：不能太丟臉

2019-06-08 14:21
看更多

熱門文章

NBA／先發5人不斷變陣 勇士創季後賽紀錄

2019-06-10 12:55

NBA／KD回歸成疑 隊友：身體不允許就別犧牲

2019-06-10 12:36

NBA／KD首度球隊訓練 柯爾不排除歸隊可能

2019-06-10 09:27

日職／過了央聯最強一關 郭俊麟成獅投希望

2019-06-10 07:00

NBA／不管KD恢復幾成 柯瑞：他都有影響力

2019-06-10 11:07

NBA／就怕雷納德離開 總管願給超級巨星待遇

2019-06-10 17:38

MLB／回多明尼加遭槍擊 歐提茲背部中彈送醫

2019-06-10 10:48

NBA／勇士背水一戰 柯爾：不去想倒趕3場

2019-06-10 15:44

NBA／KD若回歸助隊奪冠 湯普森：將是美妙故事

2019-06-10 18:01

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

NBA／資料科學家統計 勇士逆轉奪冠機會僅6%

2019-06-10 12:10

NBA／勇士拚大逆轉 柯瑞：先贏一場再擔心其他

2019-06-10 16:21

NBA／角色球員進攻不給力 勇士被逼懸崖邊

2019-06-10 17:17

NBA／改變退休念頭 伊古達拉：下季還會在這

2019-06-10 10:16

NBA／暴龍沉著拚隊史首冠 雷納德：我們很專注

2019-06-10 11:39

日職／陽岱鋼交流戰5成63 王柏融主場迎接前輩

2019-06-10 18:50

東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52

SBL／市場經營日趨嚴峻 金酒不再冠名贊助球隊

2019-06-10 13:28

MLB／孟西開轟對嗆邦賈納：去海裡把球撿回來

2019-06-10 10:37

法網／距費爸只差兩冠 納達爾：是動力但不癡迷

2019-06-10 09:13

NBA／「小綠屋」首波受邀名單 威廉森為首9人入列

2019-06-10 14:45

法網／納達爾成功衛冕 賽後致詞大讚對手

2019-06-10 06:17

NBA／傳在多倫多買房？雷納德否定：還沒發生

2019-06-10 09:13

MLB／歐提茲脫離險境 老爸：他還會陪我們很久

2019-06-10 17:43

NBA／暑假苦練獲庫班認證 唐西奇：很快就有6塊肌

2019-06-10 16:05

NBA／談壓力與里拉德有同感 羅瑞：扛生計才是

2019-06-10 17:33

PGA／麥克羅伊加拿大賽奪冠 穿暴龍羅瑞球衣受獎

2019-06-10 14:08

中職／中華隊備戰12強賽 林泓育傾向休息

2019-06-10 17:39

桌球╱蔣澎龍小學弟洪敬愷 獲選12歲組少年國手

2019-06-10 19:25

MLB／遭國民4連轟 教士史坦曼：想鑽洞爬進去

2019-06-10 12:11

歐國聯盃／葡萄牙收首屆冠軍 C羅獲最佳射手

2019-06-10 11:50

SBL／金酒不再冠名球隊 球團：經營暫不受影響

2019-06-10 16:50

法網／溫網前草地休兵 納達爾：體能不再像10年前

2019-06-10 19:57

MLB／葉力奇敲第24轟 穆斯塔卡斯致勝轟送球迷大禮

2019-06-10 11:39

中職／表現正好竟受傷 高國輝休兵有些哀怨

2019-06-10 16:46

MLB／MLB／英卡納西恩400轟達陣 教頭為他抱屈

2019-06-10 09:23

MiLB／林子偉3A復健賽敲雙安 首打席就長打

2019-06-10 09:08

MLB／大谷參加全壘打大賽？ 天使話沒說死

2019-06-10 09:15

NBA／拚冠重要 范弗利特勉為其難戴牙套

2019-06-10 21:39

MLB／歐提茲中槍 紅襪隊願提供醫療專機支援

2019-06-10 19:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top