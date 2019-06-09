籃球／少俠戰隊成員 林冠均「叛逃」挺野獸

2019-06-09 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



今年獲得UBA最有價值球員的林冠均，今天在「BE HEROES經典對決籃球賽」和所屬的「少俠戰隊」以94：89擊敗林志傑領軍的「野獸戰隊」，但他賽後卻自爆，最欣賞的球員就是對手隊長「野獸」，林志傑讀秒階段投進大號三分球時，場下的自己都忍不住和場邊球迷一樣「嗨起來」。

「我小時候在澳洲，不知道誰是誰，但電視上都是野獸，那時就覺得他很酷！」和雙親移居澳洲的林冠均，伯父是籃球名教頭林正明，高中曾回台效力能仁家商，助隊打下HBL連霸後回到澳洲，前年才再返台，今年率健行科大在UBA登頂。

從小時候的單純球迷，到自己成為場上一分子，林冠均提到，林志傑的基本動作非常扎實，也是自己想要學習的部分，「他真的很不一樣，場上動作就像在『玩球』，騙到防守者後再轉身、做下一步。」

他笑說，今天不管是場下觀戰或上場，都會忍不住想要微笑，「真的是享受比賽，很嗨，也學到很多東西。」他已打算留在台灣發展，瓊斯盃先效力中華白隊，之後看職籃或是SBL的發展再決定下一步。

林冠均今年還和堂弟林庭謙同隊，兩人5日才和中華白隊從俄羅斯移地訓練返台。