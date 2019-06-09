籃球／低調過生日 陳盈駿：焦點留在球場

2019-06-09 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「少俠戰隊」副隊長陳盈駿今天剛好在「BE HEROES經典對決籃球賽」過26歲生日，但他保持一貫低調個性，還要主辦單位別幫他慶祝，他淡淡笑說：「關注點還是在場上，有開心就好。」

陳盈駿過往兩年都是在明日之星團隊中出戰「黃金世代」大學長，今年成為「少俠」田壘搭檔，不想生日搶風采，但也轟下全場最高20分，助隊克服9分落後，最終以94：89逆轉「野獸」林志傑率領的「野獸戰隊」。

和田壘、楊敬敏、呂政儒、曾文鼎等前輩成隊友，現已是中華隊主力控球的陳盈駿有感而發說：「很榮幸可以參加這個比賽，今年是第三年參加，可以在這比賽成為一份子，可以帶給球迷歡樂，也是個傳承的比賽，大家都有把態度拿出來，很努力競爭，很有意義。」

他自評，和過往兩年相較，現在的自己心態更成熟，而且能在球場過生日，得到很多隊友祝福，讓他十分滿足，「能在這邊齊聚在一起是最快樂的，場上大家都打很激烈，比精采程度提升起來，我也是盡量拚，把自己最好一面呈現。」