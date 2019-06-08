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女籃／再跟文祺連線 馬怡鴻：像找回青春

2019-06-08 20:15聯合報 記者林宋以情╱即時報導

文祺出場。圖／主辦單位提供
文祺出場。圖／主辦單位提供
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四年前退役，近年多以球評、教練身分亮相的馬怡鴻，難得再度以球員之姿和球迷相見歡。曾經和文祺當過五年WSBL電信隊友，兩人默契沒話說，馬怡鴻也笑說，能夠再和前中華隊隊友攜手，自己也感覺找回青春。

BE HEROES經典對決籃球賽，今年首度納入女籃賽事，「女力對決」彰化體育館熱情開打，吸引超過2000名球迷進場同歡。

馬怡鴻跟文祺WSBL元年起至第五季同披電信戰袍，第六季轉戰台元，BE HEROES經典對決籃球賽她也和台元前隊友蔡佩真同隊，讓她也重溫和老戰友同隊時光。

「場上很多隊友就像最熟悉的陌生人。」說起老搭檔，馬怡鴻賽後記者會上拍拍文祺的肩膀相視而笑，直呼Be Heroes就像籃球球年華會，「有種久違了的感覺。但一上場默契還在。感覺就像找回自己的青春，差點要下去撲球了。」

馬怡鴻感謝主辦單位，以及球迷進場支持，「最大的動力就是很多特地包車、搭高鐵來到這裡看球的球迷，一起進場感受現場氣氛，希望大家一起推動台灣籃運，也讓我退役後再寫下生涯里程碑中不一樣的故事。」

挹注15分協助詩晴戰隊奪勝的黃品蓁，看著滿場觀眾，則說出了球員與球迷的共同期望，她 說：「首次參與Be Heroes經典系列籃球賽很開心，希望明年還有機會在這裡（彰化體育館）看到 大家。」

文祺和彭詩晴對位。圖／主辦單位提供
文祺和彭詩晴對位。圖／主辦單位提供
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吳盈潔與黃湘婷對抗。圖／主辦單位提供
吳盈潔與黃湘婷對抗。圖／主辦單位提供
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文祺和彭詩晴對位。圖／主辦單位提供
文祺和彭詩晴對位。圖／主辦單位提供
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馬怡鴻切入。記者林宋以情／攝影
馬怡鴻切入。記者林宋以情／攝影
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