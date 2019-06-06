籃球／台灣出發放眼世界 陳將双要當第一人

2019-06-06 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



陳將双（右）。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

連續3年參加NIKE ALL TAIWAN CAMP，旅美小將陳將双從「越級打怪」到最佳五人，今天結訓後立刻拉著行李飛往深圳參加NIKE ASIA CAMP，這些都是他挑戰自己設下「第一人」目標的養分。

「這是我第三次參加訓練營，第一年還是國中生，大家說是越級打怪，其實是被怪打。」陳將双笑說，兩年前自己都是國中生，和高中生強度多少有落差，不過經過一年旅外洗禮，身體對抗性、心態都成長不少，還獲得和「黃金世代」大學長的對陣機會，讓他直喊興奮。

「我最欣賞是楊敬敏學長，因為我們都是原住民，他球風『很野』，投籃穩定性也好，這次是很好的經驗。」父親是泰雅族，母親是布農族的陳將双笑說。

他和金華國中時期隊友陳力生及松山高中的尹麒綸、許浩翔和南山高中陳冠中獲選今年NIKE ALL TAIWAN CAMP最佳五人，東山高中陳緯獲得最佳防守球員，能仁家商後衛游艾喆榮獲最佳鬥士，東山前鋒林信寬榮膺MVP，8人在結訓後和中華隊國手群曾文鼎、蔡文誠、呂政儒、陳世念、楊敬敏、周儀翔、胡瓏貿、陳冠全和林韋翰進行「夢幻挑戰賽」，感受更高層級的籃球洗禮。

去年赴維吉尼亞州進入籃球名校橡樹山學院的陳將双提到，第一年自己雖在「小隊」，上場時間受限，但也有獲得不少NCAA二級球隊的注意，「但我還是以第一級學校為主，想成為台灣拿到最好D1球隊獎學金的球員。」他目標是先升上大隊，再和金華學長吳永盛、林庭謙一樣，獲得NCAA一級球隊青睞。