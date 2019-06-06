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籃球／從學長變助教 胡瓏貿：學無止境

2019-06-06 15:55聯合報 記者曾思儒╱即時報導

胡瓏貿（左）和外籍教練帕克。記者曾思儒／攝影
胡瓏貿（左）和外籍教練帕克。記者曾思儒／攝影
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高中是NIKE ALL TAIWAN CAMP成員，中華隊前鋒胡瓏貿相隔11年成訓練營客座教練，今天結訓日還和「黃金世代」的曾文鼎、楊敬敏和陳世念等組成夢幻隊，和獲得個人獎的高中球員切磋，充滿濃濃的傳承味。

「我還記得，我2008年第一次參加訓練營。」胡瓏貿笑說，相隔11年，雖然身分從學員變成教練，心態仍相同，「很興奮，可以和國內最好的教練齊聚一堂，還有外籍教練，可以學習到很多，畢竟籃球是永遠學不完的。」

胡瓏貿高中出自「綠色神盾」松山高中，今年訓練營也有多位學弟參加，尹麒綸和許浩翔還獲選最佳五人，結訓後獲得和中華隊學長們打交流賽的特別機會，不時會回到母校的胡瓏貿對自家學弟習性也略知一二，許浩翔持球時還會提醒隊友「這個會投」，賽後更笑說自己拚勁更甚高中生。

大學赴美就讀、畢業後附陸挑戰CBA的胡瓏貿分享，現在高中球員資源更多，「保持對籃球的熱情和積極，未來很有機會。」26歲的他提到，就算打球遇到低潮，他的解決方式還是去打球，「現在打球是我的工作，工作也會有低潮，我會再去打球增進自己，或是放輕鬆，回到初衷。」

他是瓊斯盃中華藍隊16人成員之一，下周一開始集訓，將和陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為和溫立煌一起接受外籍教練帕克指導。

胡瓏貿中華隊瓊斯盃
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