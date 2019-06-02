國泰NBA 3x台中預賽「飛人」林彥廷灌籃嗨翻全場

2019-06-02 23:53 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



2019國泰NBA 3x新增高中組，「飛人」林彥廷展現驚人跳躍力，頻頻上演灌籃美技，讓現場球迷如癡如醉，能仁家商也順利取得晉級台北決賽門票。 國泰金控提供 分享 facebook 為全台大專好手打造的三對三籃球夢想舞台「國泰 NBA 3x」，第三周預賽今天在台中逢甲大學火熱開戰，共吸引超過148支大專隊伍同場爭取共7張晉級總決賽門票。最終晉級總決賽的隊伍，於7月6日至7日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加最原汁原味的NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍將獲邀前往10月的NBA上海賽，「高中組」男、女冠軍則將獲邀參加位在中國大陸浙江省諸暨市的NBA精英訓練中心。

2018國泰NBA3x一般組冠軍隊伍「魯肉飯」，本次預賽也順利晉級，誓言希望再次拿下冠軍前往美國。 國泰金控提供 分享 facebook

為了讓更多大專好手有更多圓夢舞台，國泰NBA 3x今年特別增設「高中組」，邀請即將升上大專的HBL好手參戰，決賽由「能仁家商」對決「高苑工商」，能仁家商在「飛人」林彥廷遠投近切的帶領下，終場以11：8擊敗高苑工商，獲得晉級決賽門票，林彥廷在賽後特別「加碼」灌籃秀回饋現場球友，上演「360度」灌籃美技，讓現場球友如癡如醉，林彥廷表示：「國泰NBA 3x真的很用心，比賽強度很高，很珍惜這次晉級的機會，雖然我跟丁冠皓、高錦偉在不同大學，但我們會好好維持體力，努力爭取前往NBA訓練營的機會。」

「西勢美不美」獲得一般男子組首張晉級門票，並逗趣的說歡迎球友們下戰帖，共同交流籃球樂趣。 國泰金控提供 分享 facebook

一般男子組首張晉級門票，是由「西勢美不美」以20：9擊敗「陳令絕對」獲得，隊長扶勁朋開玩笑地表示：「我們現在開始會禮拜一、三、五跑3000公尺為決賽做準備，禮拜二、四在中興大學練球，歡迎球友們來找我們挑戰。」另一張門票則是由2018年一般組冠軍「魯肉飯」獲得，晉級戰投進5記三分彈的鄒文元賽後表示：「今年台中預賽強度很強，很開心可以再度獲得晉級全國的門票，面對衛冕有一點壓力，但也是我們的動力，會開始練重量訓練，積極備戰決賽的賽事，希望今年可以再次前往美國圓夢。」

來自中原大學由女籃校隊組成的「06979」，去年NBA3x與冠軍擦身而過，這次將把握機會拼向冠軍。 國泰金控提供 分享 facebook

一般女子組首張晉級門票由「06979」獲得，隊長李冠誼表示：「我們是來自中原大學的學生，這是我們的復仇之戰，上一次我們與冠軍擦身而過，我們會盡力爭取晉級機會，感謝國泰NBA 3x讓我們這些熱愛籃球的人們有機會可以實現夢想。」另一張門票則是由「Buddies」以18：12擊敗「不要扭到腳」晉級，人稱「賞金獵人」的楊雅婷，今天的比賽依舊靠著身高優勢宰制禁區，楊雅婷表示：「很開心獲得晉級台北決賽的門票，我們沒有太多的想法，以平常心看待，但會盡力爭取前往美國的機會。」

挑戰男子組決賽由「Next Team」對決「山賤客」，「Next Team」靠著來自中洲科大的白薩連續飆進外線擴大領先優勢，並靠著沙鹿及蘇格爾的好表現搭配下，順利擊敗「山賤客」，獲得晉級決賽的門票，來自蒙古交換生的白薩表示：「我來參加國泰NBA 3x這個比賽已經3次了，很喜歡這邊比賽的氛圍，現在拿到前進決賽的門票，但我們會繼續努力練習，朝著前往NBA上海賽的目標邁進。」

2019國泰NBA 3x挑戰組晉級門票由「天之嬌女」奪下，天之嬌女表示要努力備戰台北決賽，爭取前往NBA上海賽的機會。 國泰金控提供 分享 facebook

挑戰女子組晉級決賽門票，由中科大所組成的「天子嬌女」以8：2擊敗「徐盧盧」取得，「天子嬌女」當家射手李佳蓉在中場三分球挑戰賽擁有相當亮眼的表現，飆出13分的高分，擊敗眾家神射手，嗨翻全場，李佳蓉表示：「很感謝國泰NBA 3x給我們這麼棒的比賽，晉級讓我們覺得很不可思議，接下來有一個月準備的時間，我們要好好培養我們的默契，面對決賽的隊伍，我們要好好盡力表現，爭取前往NBA上海賽的機會。」

一般女「Buddies」獲得晉級台北決賽門票，陣中「賞金獵人」楊雅婷(持球者)是全台大大小小賽事的冠軍常客，楊雅婷表示：「不會給自己太多壓力，平常心面對接下來的比賽」。 國泰金控提供 分享 facebook

由於嘻哈文化與籃球一直有著密不可分的情感，因此國泰NBA 3x今年展開全新企劃，首度加入「嘻哈」音樂元素，邀請熱血、懷著夢想等喜愛嘻哈音樂及籃球的朋友一同加入，同時邀請全台大專12所院校嘻哈音樂社團創作以籃球、夢想、挑戰等素材為主題的歌曲。今天在台中逢甲大學預賽，特別邀請亞洲大學「A.U.R.C.」及勤益科技大學「嘻研社」來為在場熱愛籃球的朋友們現場表演饒舌歌曲，兩所學校同學皆相當感謝國泰NBA 3x這次的全新企劃，有個平台使他們的音樂能夠被大家看見，而他們也會繼續努力挑戰自己的夢想。

來自中洲科大蒙古轉換學生「Next Team」靠著平均身高189公分，順利擊敗對手，拿下挑戰男子組晉級門票。 國泰金控提供 分享 facebook

台中預賽完美落幕後，各區預賽也即將進入尾聲，剩下6月8日桃園元智大學以及6月23日台北教育大學賽事，歡迎所有熱愛籃球的朋友們共襄盛舉，把握欣賞國泰NBA 3x籃球賽的機會。